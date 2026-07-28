Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por la muerte violenta de otro varón en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

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L'Hospitalet de LlobregatLos Mossos d'Esquadra han informado a través de sus redes sociales de la muerte violenta de un hombre en la localidad barcelonesa de L'Hospitalet de Llobregat. Según ha desvelado el cuerpo a través de sus redes sociales, la muerte de este hombre estaría siendo investigada por la DIC (Divisió d'Investigació Criminal) de los Mossos d'Esquadra, órgano central especializado en la lucha contra la delincuencia grave y organizada en Cataluña.

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"Detenemos a un hombre relacionado con la muerte violenta de otro hombre anoche en L'Hospitalet de Llobregat. La DIC se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos", informan desde los Mossos.

Un detenido por la agresión mortal con arma blanca

Por su parte, el medio de comunicación 'elPeriódico.com' ha podido conocer que la víctima de esta agresión mortal es un hombre que se encontraba en la vía pública y que presentaba heridas por arma blanca que le causaron la muerte.

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Nada más llegar a la zona, los agentes detuvieron a otro hombre de 35 años "por su presunta relación con los hechos", según desvela el medio de comunicación anterior.

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Además, otro hombre también ha resultado herido y trasladado a un centro hospitalario cercano a la zona.

Ahora, la Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra investiga esta agresión mortal producida en la localidad barcelonesa de L'Hospitalet de Llobregat.