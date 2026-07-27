Los abogados de Lindsay Clancy, de 35 años, han argumentado que ella no es penalmente responsable de la muerte

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El juicio de Lindsay Clancy, la madre y enfermera de Massachusetts que estranguló a sus tres hijos pequeños en 2023 e intentó quitarse la vida después sin lograrlo, ha comenzado hoy bajo un gran foco mediático. Se espera que declaren en el mismo nada menos que 200 testigos, pero hoy el protagonista ha sido el exmarido de la mujer, Patrick, al que le ha costado mirar a los ojos a la que fue madre de sus hijos.

Los abogados de Lindsay Clancy, de 35 años, han argumentado que ella no es penalmente responsable de la muerte de Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, porque sufría de psicosis posparto y otras enfermedades mentales graves cuando los mató y luego intentó quitarse la vida.

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Patrick Clancy se divorció de Lindsay tras los asesinatos, se volvió a casar y tiene un nuevo bebé, pero la ha defendido. Siempre ha declarado, antes del juicio, que él no se casó con un monstruo sino con una persona que enfermó".

Y eso mismo ha ratificado en el juicio, en el que ha recordado los dos primeros y traumáticos partos que tuvo Lindsay. En el primero sufrió muchos desgarros y perdió mucha sangre, mientras que en el segundo llegó de nalgas. En ambos casos a la mujer le costó mentalmente recuperarse y más aún volver al trabajo. Luego nació su tercer hijo, en este caso sin problema

Patrick reconoce que la vuelta al trabajo generó un estrés y una ansiedad complicada a su mujer. Pero en mayo de 2022, la vida familiar fue "fantástica" durante unos meses e incluso en verano salieron a navegar en el barco. Se repartían sus tareas. Eran felices.

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Pero después de ese verano todo cambió. En septiembre de ese año, cuando tuvo que volver al trabajo después de que sus 18 semanas de baja por maternidad, la ansiedad de Lindsay se descontroló.

Su abogado defensor dice ahora que Clancy buscó ayuda de un psiquiatra en septiembre de 2022, acudió a médicos en dos ocasiones al mes siguiente, tuvo cuatro visitas con especialistas en noviembre de 2022 y vio a médicos nada menos que ocho veces en diciembre de ese mismo año. En enero de 2023, acudió al médico cuatro veces más, hasta que finalmente sufrió un brote psicótico en toda regla el 24 de enero, cuando asesinó a los niños. Patrick reconoce que en esos meses sufriño una escalada sin fin.

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La acusación ya ha presentado a Clancy como una mujer con un afán controlador, meticuloso y manipulador. Considera que "este no es un debate público sobre la salud mental de las mujeres ni sobre cómo el sistema médico las trata. Este caso trata sobre la acusada, Lindsay Clancy, tomó una 'decisión calculada y fue fríamente eficiente al ejecutarlos.

El juicio acaba de empezar.