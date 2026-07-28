Los setos de arizónicas pueden favorecer la rápida propagación del incendio hasta las propias casas

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Los incendios de los últimos días han dejado imágenes desoladoras: viviendas rodeadas por las llamas y urbanizaciones arrasadas por el fuego. En muchos de esos casos, los expertos señalan que determinados elementos de la vegetación que encontramos en este tipo de urbanizaciones, especialmente los setos de arizónicas, pueden favorecer la rápida propagación del incendio hasta las propias casas.

Los agentes forestales advierten de que las arizónicas son una de las especies más problemáticas en este tipo de situaciones. Su elevado contenido en resinas hace que prendan con gran facilidad y que, una vez alcanzadas por las llamas, aumenten la intensidad del fuego, actuando como una auténtica mecha alrededor de las viviendas. Así lo advierte Alejandro Pampín, agente forestal Xunta de Galicia: "El seto de arizónica es el seto más peligroso que hay".

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Las recomendaciones de los expertos

Para reducir el riesgo, los especialistas recomiendan sustituir estos setos por especies con un comportamiento más favorable frente al fuego, como la hiedra o la fotinia. También aconsejan mantener árboles y arbustos a una distancia de entre 10 y 15 metros de la vivienda, podarlos periódicamente y evitar la acumulación de vegetación seca que pueda servir de combustible.

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Además, recuerdan la importancia de alejar de la casa la leña almacenada y de mantener despejada la vegetación alrededor de depósitos de combustible o gas. Estas medidas, junto con una adecuada gestión del entorno de las viviendas situadas en zonas forestales, pueden resultar decisivas para frenar el avance de las llamas y proteger tanto a las personas como a sus hogares.