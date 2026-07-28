Caos en el metro de Barcelona: un incendio en la L1 deja 137 intoxicados y obliga a evacuar a los viajeros

El servicio de la L1 vuelve a la normalidad tras el incendio que dejó 137 personas atendidas

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El servicio de la Línea 1 (L1) del metro de Barcelona ha recuperado la normalidad después del incendio registrado este martes por la tarde entre las estaciones de Clot y Glòries, un suceso que provocó escenas de gran tensión, obligó a evacuar a los pasajeros y dejó 137 personas atendidas por inhalación de humo y ataques de ansiedad.

La incidencia se produjo en plena hora punta, cuando un incendio en la catenaria llenó de humo el túnel y obligó a interrumpir la circulación de trenes durante varias horas. Tras revisar la infraestructura y garantizar la seguridad de la línea, el servicio ha quedado completamente restablecido.

Un desprendimiento originó el incendio

Según las primeras investigaciones, el fuego se originó después de que se desprendiera un revestimiento del túnel, que acabó incendiándose y provocando una intensa humareda. Desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) explicaron que el maquinista detectó el incendio antes de alcanzar el foco y "ha podido visualizar que había un fuego y ha parado antes de llegar, casi más de 50 metros a distancia de este fuego", evitando que el convoy llegara hasta la zona afectada. Además, señalaron que la principal hipótesis es que "un revestimiento que existía en el túnel ha caído, ha quemado, no sabemos si ha sido antes o después, pero en todo caso ha provocado este fuego y este humo". La empresa ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad al asegurar que ese tipo de revestimiento no existe en ningún otro punto de la red.

El humo se propagó rápidamente por el túnel, los andenes y el interior de los vagones, reduciendo prácticamente a cero la visibilidad y provocando momentos de gran angustia entre los viajeros. Algunos pasajeros aseguraron que "en el metro había mucho humo que llegaba hasta la Plaza España" y describieron que había "un olor a quemado muy a saco". Ante la falta de visibilidad y el miedo, muchos optaron por tumbarse en el suelo de los vagones para poder respirar, mientras que otros decidieron abandonar el convoy por su cuenta, saltando a las vías y caminando por el túnel hasta alcanzar una zona segura.

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137 personas atendidas

Los servicios de emergencias movilizaron un amplio dispositivo para atender a los afectados. En total, 137 personas recibieron asistencia sanitaria por inhalación de humo o ataques de ansiedad derivados del incidente. Desde el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) explicaron que los afectados "estaban afectados por el susto y por el humo y por todo" y precisaron que "desde la inhalación de humo hay diferentes grados, pero todos ellos son leves". Además, confirmaron que "han estado atendidos y con tratamiento in situ", por lo que no fue necesario trasladar a ningún herido de gravedad a centros hospitalarios.

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El incendio obligó a suspender la circulación en la L1 durante varias horas mientras los equipos técnicos extinguían el fuego, ventilaban el túnel y comprobaban el estado de la infraestructura. Una vez finalizadas las tareas de revisión y garantizadas las condiciones de seguridad, el metro de Barcelona ha recuperado la normalidad, poniendo fin a una de las incidencias más importantes registradas en la red en los últimos meses.