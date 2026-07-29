Hallan los cadáveres de dos migrantes que intentaban entrar a nado en Ceuta

La Guardia Civil localiza los cuerpos sin vida de dos migrantes en la costa de Ceuta

Ceuta, desbordada: la llegada de inmigrantes ilegales a nado se dispara como nunca

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La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este miércoles los cadáveres de dos migrantes que, presuntamente, intentaban acceder a nado a la ciudad en los últimos días.

Con estos dos nuevos hallazgos, asciende a 29 el número de migrantes fallecidos encontrados en el litoral ceutí en lo que va de año, de los cuales 10 han sido localizados durante el mes de julio.

Según ha informado un portavoz del instituto armado a EFE, el primer hallazgo se produjo sobre las 07:00 horas, cuando los agentes recuperaron del mar el cuerpo sin vida de un joven en las inmediaciones de La Almadraba.

La víctima vestía únicamente un bañador y presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que las primeras estimaciones apuntan a que podría llevar varios días en el agua.

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El segundo cadáver fue localizado horas después

El segundo hallazgo tuvo lugar alrededor de las 14:30 horas, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil encontraron otro cuerpo en las proximidades de la Piedra del Pineo, muy cerca del lugar donde había aparecido el primero.

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En este caso, se trata de un joven de entre 25 y 30 años que llevaba un traje de neopreno y cuyo estado indica que habría fallecido recientemente.

Ambos cadáveres han sido trasladados a la base de la Guardia Civil, donde se les practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte e intentar avanzar en su identificación. Con estos dos nuevos casos, el número de migrantes hallados muertos en el litoral de Ceuta durante 2026 se eleva a 29.

De ese total, 10 cuerpos han sido encontrados en julio, seis de ellos desde el inicio de la actual crisis migratoria, que comenzó el pasado sábado, según los datos facilitados por la Guardia Civil.