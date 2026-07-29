Buscan a un motorista fugado tras atropellar a un agente de Guardia Civil de Tráfico en Mijas

La Guardia Civil busca al motorista que presuntamente atropelló a un agente de Tráfico en Mijas durante su huida

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La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizar y detener a un motorista que presuntamente atropelló a un agente de la Agrupación de Tráfico este miércoles, sobre las 09:15 horas, en el municipio malagueño de Mijas.

El guardia civil sufrió lesiones leves tras ser golpeado por la motocicleta cuando el conductor trataba de escapar. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Europa Press, los hechos comenzaron cuando los agentes dieron el alto al motorista después de que este cometiera una infracción.

Lejos de detenerse, el conductor emprendió la huida, lo que dio lugar a una persecución por parte de los agentes.

El motorista cayó al suelo y volvió a escapar

Durante la fuga, el motorista se cayó de la motocicleta. Sin embargo, cuando los guardias civiles se acercaban para interceptarlo, el hombre consiguió levantarse de nuevo.

Según las mismas fuentes, el conductor arrancó la moto de forma violenta, golpeando con ella a uno de los agentes en la mano y el hombro antes de continuar la huida. Tras el atropello, el motorista consiguió escapar y, desde ese momento, la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación para su localización, identificación y posterior detención.

Por su parte, el agente atropellado resultó herido leve como consecuencia del impacto sufrido durante la intervención.