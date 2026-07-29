Agencia EFE 29 JUL 2026 - 08:55h.

En el recorrido turístico privado participaban seis viajeros de nacionalidad neerlandesa, todos de la misma familia, además el piloto y el copiloto

La embarcación volcó y uno de los turistas falleció pese a los esfuerzos de los socorristas

Compartir







Un joven turista neerlandés ha perdido la vida y otros dos han resultado heridos mientras disfrutaban de un recorrido turístico por el Parque Nacional de Iguazú. El incidente, reportado a las 12:30 del martes, ha ocurrido después de que volcara la embarcación con la que recorrían las cataratas del Iguazú, al sur de Brasil, tal y como han informado fuentes oficiales.

En el recorrido turístico privado participaban seis turistas neerlandeses, todos de la misma familia, además el piloto y el copiloto, según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo supervisor del contrato entre el Parque Nacional de Iguazú y la concesionaria.

PUEDE INTERESARTE Mueren cinco montañeros en la subida al Elbrús, el pico más alto de Europa situado en Rusia

Dos miembros de la familia necesitaron atención médica

Aunque, según las autoridades, el rescate y la asistencia a los ocupantes fueron realizados "de forma inmediata", uno de los turistas falleció pese a los esfuerzos de los socorristas. Tras el accidente, un equipo de la Armada brasileña se desplazó al lugar, al igual que la Policía Civil.

Los otros dos afectados, fueron trasladados a un hospital de Foz do Iguaçu: un hombre de 49 años, que permanece estable y en observación, y su esposa, de 48 años, que sufrió una fractura en un pie. El yerno de ambos también fue llevado para una evaluación médica, pero no requirió atención inmediata por encontrarse en buen estado.

PUEDE INTERESARTE Sobrevive tras caer en las cataratas del Niágara desde una altura de 52 metros: fue arrastrado por la corriente al nadar en una zona prohibida

El ICMBio anunció la suspensión de las actividades del programa turístico Macuco Safari durante tres días, a partir de este miércoles, y concluyó que la documentación de la concesionaria Ilha do Sol está en regla.