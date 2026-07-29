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Muere un turista delante de toda su familia al volcar la barca con la que recorría las cataratas del Iguazú al sur de Brasil

Muere un turista neerlandés al volcarse la barca con la que recorría las cataratas del Iguazú, al sur de Brasil
La familia disfrutaba de un recorrido turístico privado por las cataratas del Iguazú. Europa Press Archivo

  • En el recorrido turístico privado participaban seis viajeros de nacionalidad neerlandesa, todos de la misma familia, además el piloto y el copiloto

  • La embarcación volcó y uno de los turistas falleció pese a los esfuerzos de los socorristas

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Un joven turista neerlandés ha perdido la vida y otros dos han resultado heridos mientras disfrutaban de un recorrido turístico por el Parque Nacional de Iguazú. El incidente, reportado a las 12:30 del martes, ha ocurrido después de que volcara la embarcación con la que recorrían las cataratas del Iguazú, al sur de Brasil, tal y como han informado fuentes oficiales.

En el recorrido turístico privado participaban seis turistas neerlandeses, todos de la misma familia, además el piloto y el copiloto, según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo supervisor del contrato entre el Parque Nacional de Iguazú y la concesionaria.

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Dos miembros de la familia necesitaron atención médica

Aunque, según las autoridades, el rescate y la asistencia a los ocupantes fueron realizados "de forma inmediata", uno de los turistas falleció pese a los esfuerzos de los socorristas. Tras el accidente, un equipo de la Armada brasileña se desplazó al lugar, al igual que la Policía Civil.

Los otros dos afectados, fueron trasladados a un hospital de Foz do Iguaçu: un hombre de 49 años, que permanece estable y en observación, y su esposa, de 48 años, que sufrió una fractura en un pie. El yerno de ambos también fue llevado para una evaluación médica, pero no requirió atención inmediata por encontrarse en buen estado.

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