Redacción Galicia 29 JUL 2026 - 11:04h.

La madre, que se encuentra fuera de peligro, presentó una denuncia formal acompañada del parte de lesiones

Condenan a una mujer que intentó matar a su exmarido en Carballo a cuatro años de cárcel y a indemnizarlo con 330.000 euros

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La Policía Local de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, detuvo este martes a una mujer como presunta autora de un delito de violencia en el ámbito familiar, después de agredir a su madre y atrincherarse en una habitación con un arma blanca.

Según informó la Cadena SER, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:45 en un edificio de la calle Gumersindo Nartallo, cuando un peatón alertó a los servicios de emergencia al ver a una mujer pidiendo auxilio desde un balcón.

Heridas autoinfligidas

La Policía Local acudió de inmediato y logró poner a salvo a la madre. En el interior de la vivienda, los agentes comprobaron que la hija se había encerrado en una habitación armada con un cuchillo. Tras una mediación rápida, consiguieron que la mujer depusiera su actitud y se entregara.

La detenida presentaba cortes en los brazos provocados por ella misma, por lo que recibió asistencia urgente de una ambulancia medicalizada del 061 antes de ser trasladada al Hospital do Salnés bajo custodia policial. Una vez obtuvo el alta, fue llevada a los calabozos de la Policía Nacional y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

La madre, que se encuentra fuera de peligro, presentó una denuncia formal acompañada del parte de lesiones, según el citado medio.