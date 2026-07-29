Carlos Plá Valencia, 29 JUL 2026 - 16:37h.

Los voluntarios de RACE, Rescate Animal, han conseguido recuperar a cinco perros y tres gatos atrapados en terrazas y bajos de pueblos afectados por el incendio de la Vall d´Uixó

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Después de dos días sin saber de ella, Julia se ha podido reencontrar con su gata Mishi. "Nos evacuaron de forma inesperada en Eslida (Castellón). Solo tuve tiempo de llevarme a mi perro y tuve que dejarla a ella porque no tenía un trasportín. Fue horrible, tenía mucha impotencia, pero no podía hacer nada. Le dejé comida y agua, pero no sabía se el humo se podía colar dentro de la casa", explica Julia Marí.

Para tratar de rescatarla, contactó con la asociación RASE Rescate Animal para contarles su caso y facilitarles la ubicación de su casa. "Pasaron con sus propios vehículos con fuego a los lados. Se jugaron la vida para salvar a mi gata. Fue escalofriante", asegura.

Tras el arriesgado rescate, un voluntario le entregó a Mishi este miércoles en el polideportivo de Onda, donde se encuentran decenas de personas desalojadas y algunos de los animales recuperados. "Mi gata y mi perro son parte de mi familia", afirma Julia muy agradecida.

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Cinco perros y tres gatos

Hasta el momento, y a pesar de las difíciles condiciones a las que se enfrentan, los voluntarios de RACE han rescatado a cinco perros y tres gatos. "Los animales estaban atrapados en terrazas y bajos después de que sus dueños tuvieran que abandonar las viviendas a toda prisa", explican.

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Rescates en los que colaboran voluntarios especializados como Estel, un bombero forestal que trabaja con Bombers pel Món. "Hacemos lo que podemos y nos deja la Guardia Civil. Contactamos con los dueños para saber dónde están y cuando los recuperamos los traemos a Onda hasta que vienen a recogerlos", explica.

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Mientras tanto, acumulan varias localizaciones facilitadas por dueños de animales atrapados en localidades desalojados a la espera de que les faciliten el permiso para entrar.

A los que no han podido salvar son a los 50 animales de Antonio, entre los que había ganado, perros, gatos y pavos reales. Todos han perdido la vida después de que la vivienda y el establo quedaran completamente calcinados por las llamas.