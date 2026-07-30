La Policía Nacional ha detenido a ocho personas por la muerte violenta de un hombre hallado con múltiples puñaladas bajo un puente de la autovía

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La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en relación con la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue hallado bajo un puente de la autovía, en la zona de Barriomar, en el municipio de Murcia. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el grado de implicación de cada uno de los arrestados.

La víctima presentaba una treintena de puñaladas

El hombre, de origen magrebí, fue encontrado sin vida y con evidentes signos de violencia bajo un puente de la autovía. Una primera inspección ocular reveló que presentaba numerosas heridas de arma blanca. Posteriormente, las primeras diligencias apuntaron a que recibió una treintena de puñaladas repartidas por distintas partes del cuerpo.

Según ha publicado 'La Opinión de Murcia', las primeras hipótesis apuntan a que la reyerta comenzó unos metros antes del lugar donde apareció el cadáver, en una zona de viviendas bajas, y terminó bajo el puente, donde la víctima se desplomó. Horas después del crimen todavía eran visibles manchas de sangre en el asfalto, que reflejaban el recorrido de la agresión.

Un vecino dio la voz de alarma

El aviso fue realizado pasadas las 23:30 horas del miércoles por un vecino que encontró al hombre tendido en el suelo, inconsciente y cubierto de sangre, por lo que alertó al Centro de Coordinación de Emergencias 112.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que asumieron la investigación. Al lugar de los hechos también se trasladaron la autoridad judicial y el médico forense, quienes procedieron al levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para practicarle la autopsia.

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Mientras tanto, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación concreta de cada uno de los ocho detenidos.