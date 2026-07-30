Así vivieron los vecinos la tragedia en un piso de Benalmádena: "Escuchamos gritos, nos asomamos y ya estaban llamando al 112"

Mueren dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena, Málaga: su madre y un bombero, heridos

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Un cargador eléctrico parece haber sido el origen del incendio en el que esta madrugada han muerto dos menores, de 10 y 15 años, en Benalmádena. Su madre, que está muy grave, sí pudo ser rescatada. Tanto ella como un bombero han resultado heridos.

Los hechos ocurrieron en el interior de un edificio de la calle Ónix, donde cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y fue necesario el desalojo de dos plantas del inmueble. A su llegada, los equipos de rescate se encontraron el fuego muy avanzado e intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente confirmaron el fallecimiento de los dos menores. Varios agentes de Policía y bomberos han necesitado atención sanitaria por inhalación de humo.

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Los vecinos aún no se creen lo ocurrido. "Escuché en el pasillo unas voces y me asomé y vi al vecino avisando a los demás de que había un incendio. Una lástima no nos creíamos cuando nos han dado la noticia". Otro de los vecinos escuchó las advertencias, pero reconoce que la policía casi le saca a la fuerza de su hogar ante la amenaza de las llamas, "no me fui hasta que apagué el fuego que estaba al lado de mi casa".

El Ayuntamiento de Benalmádena va a decretar tres días de luto

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) va a decretar tres días de luto oficial por el fallecimiento de los dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en el núcleo de Arroyo de la Miel, una "brutal tragedia" en palabras del alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara. El luto estará vigente desde las 00:00 horas del viernes 31 de julio hasta las 00:00 horas del lunes 3 de agosto, periodo durante el que se suspenden todas las actividades municipales previstas durante el fin de semana y la agenda institucional.

La Corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en memoria de los dos menores fallecidos en el incendio, que ha tenido lugar en un edificio de la calle Ónix, y cuyas causas se están investigando. Antes del inicio de la sesión plenaria ordinaria prevista para este jueves -que se ha aplazado hasta el 5 de agosto-, todos los grupos políticos han mostrado su respeto y solidaridad con las víctimas, sus familiares y las personas afectadas por este trágico suceso.

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En un mensaje difundido a través de las redes sociales, el alcalde de Benalmádena ha expresado el "terrible dolor" que invade la ciudad por la muerte de dos menores en una "brutal tragedia" que deja "con el corazón completamente roto".

"Nadie nos prepara para afrontar una pérdida así", ha manifestado Lara que, además de trasladar el pésame a familiares, amigos y vecinos de las víctimas, ha tenido palabras de consuelo y agradecimiento para los bomberos y policías que han participado en el rescate, algunos de ellos heridos. "Soy consciente del dolor y la impotencia que sentís y la comparto plenamente con vosotros", ha escrito.