La protección y el bienestar de los dos hijos menores de la pareja constituyen en estos momentos una prioridad absoluta

Los hijos de la mujer asesinada por su pareja en Barcelona, de 8 y 4 años, escaparon descalzos a la calle para pedir auxilio a los vecinos

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El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Barcelona denegó una orden de alejamiento de sus hijos para la mujer que fue asesinada el pasado miércoles por su pareja, una medida que la Fiscalía había solicitado tras la detención de la víctima por un presunto delito de maltrato, al considerar que existía una "preocupante situación familiar" para los menores.

La Fiscalía de Barcelona ha explicado este jueves, mediante un comunicado, la actuación de su Sección Especializada en la Protección de Personas Vulnerables (SEPV) en relación con este caso. La mujer, de 34 años y nacionalidad brasileña, había sido detenida quince días antes por los Mossos d'Esquadra después de que su pareja presentara una denuncia en la que la acusaba de agredirle a él y a los dos hijos menores.

Los niños se encontraban en el domicilio familiar cuando, presuntamente, su padre acabó con la vida de su madre apuñalándola, unos hechos por los que permanece detenido.

La Fiscalía actuó para proteger a los menores

El Ministerio Público sostiene que, dentro del procedimiento abierto por la denuncia, su actuación estuvo centrada exclusivamente en la protección de los dos menores, sin que en esa causa correspondiera analizar otras posibles formas de violencia en el ámbito de la pareja.

Tras estudiar las diligencias practicadas, la Fiscalía realizó una valoración independiente de los hechos y concluyó que existían indicios suficientes para solicitar medidas cautelares de protección.

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Según explica en su comunicado, la preocupación respondía a la necesidad de evitar que los menores siguieran expuestos a un entorno familiar que, con la información disponible en ese momento, podía resultar perjudicial para su seguridad y su desarrollo. Por ese motivo, la Fiscalía respaldó la petición formulada por el padre de los menores —quien ahora está detenido como presunto autor del asesinato— para que se prohibiera a la madre acercarse a sus hijos.

Además, el Ministerio Público pidió que los servicios sociales facilitaran una alternativa habitacional a la mujer, que no disponía de otro lugar donde residir, con el objetivo de evitar que los menores continuaran conviviendo en un entorno que consideraba objetivamente preocupante mientras seguía la investigación judicial.

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El juez rechazó las medidas y la Fiscalía recurrió

El juzgado desestimó las medidas cautelares solicitadas, una decisión que la Fiscalía recurrió ante la Audiencia de Barcelona, al considerar que seguía existiendo una situación de riesgo para los menores.

En su comunicado, la Fiscalía insiste en que su actuación respondió exclusivamente al cumplimiento de su deber de proteger a niños, niñas y adolescentes cuando aprecia indicadores que aconsejan extremar las medidas de cautela.

Finalmente, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha expresado su "más profunda repulsa" por el asesinato de la mujer y ha trasladado su cercanía y solidaridad a la familia y allegados de la víctima.