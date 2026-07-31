Agencia EFE Claudia Barraso 31 JUL 2026 - 19:38h.

Los heridos de gravedad en el accidente de moto estaban en busca y captura acusados de un homicidio

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Un hombre de 29 años y una mujer de 30 han resultado heridos de gravedad, ella en estado muy crítico, tras sufrir un accidente con su motocicleta en el barrio de Pescadería, en Almería, cuando trataban de huir de agentes de la Policía Nacional.

Según ha confirmado el medio ‘Diario de Almería’, el conductor del vehículo contaba con una orden de busca y captura por un presunto delito de homicidio. Intentando escapar de los agentes, el conductor perdió el control y sufrió una grave caída tras salirse de la vía y que culminó con el choque contra una pared.

Fuentes de la investigación han señalado a EFE este viernes que el siniestro se produjo anoche durante una huida, motivada por el hecho de que el varón que conducía la motocicleta tenía en vigor una orden de busca y captura por un delito de homicidio.

La moto chocó contra la pared de un edificio al perder el control del vehículo

Al intentar escapar para eludir la acción policial, el conductor habría perdido el control y el vehículo se salió de la calzada. Según ha trasladado a EFE el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el primer aviso entró a las 23:50 horas, alertando de que una motocicleta había sufrido una salida de vía en la calle General Luque.

Hasta el lugar de los hechos se movilizaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Tras estrellarse contra una pared, ambos heridos fueron estabilizados y evacuados al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

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Hasta el lugar donde se produjo el accidente se trasladaron los servicios de emergencias acompañadas con varias patrullas de la Policía Local y Nacional y, tras una primera asistencia, los dos implicados fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permanecen ingresados.