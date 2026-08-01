Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca, Perú

La Municipalidad Provincial de Nasca ha confirmado que la aeronave siniestrada partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar la zona

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo

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Al menos 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino. Según 'La Nación', los fallecidos son el piloto, el copiloto y 10 turistas. Se desconoce todavía la nacionalidad de los pasajeros.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nasca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.

La avioneta acabó estrellándose en el sector de Pueblo Viejo

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nasca.

Los vuelos estuvieron suspendidos en la zona por los fuertes vientos y hoy se habían reanudado, tal y como informan desd el agencia estatal de noticias 'Andina'. Los bomberos y la Policía trabajan entre los escombros para recuperar los cuerpos de las víctimas.