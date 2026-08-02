La avioneta despegó del aeropuerto de Pisco alrededor del mediodía para sobrevolar los famosos geoglifos precolombinos

Dos turistas españoles, entre los muertos al estrellarse una avioneta en las Líneas de Nazca en Perú

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Una avioneta turística se ha estrellado mientras se dirigía a sobrevolar las famosas Líneas de Nazca, Perú. En el accidente han muerto sus 13 ocupantes, entre los cuales, hay dos turistas españolas, siete ciudadanos italianos que pertenecen a dos familias, dos alemanes y los dos miembros peruanos de la tripulación, según 'El Confidencial'.

Las autoridades peruanas han abierto una investigación para determinar las causas del trágico accidente. La Fiscalía ha enviado a un fiscal provincial para dirigir el levantamiento de los cadáveres y coordinar su traslado al Instituto de Medicina Legal.

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La avioneta comunicó una situación de emergencia

La avioneta despegó del aeropuerto de Pisco alrededor del mediodía para sobrevolar los famosos geoglifos precolombinos. Pero cuando la aeronave se encontraba en las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación comunicó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca.

Poco después, se perdió la comunicación por radio. Los equipos de rescate y la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente a la zona y confirmaron que el aparato se había precipitado a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nazca, sin que se registraran supervivientes.

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La aeronave siniestrada pertenecía a la compañía Aerodiana. Se trataba de una Cessna Gran Caravan C-208, un modelo de avión monomotor ampliamente utilizado para vuelos regionales y turísticos por su capacidad para operar en trayectos cortos. Tenía capacidad para transportar hasta 12 pasajeros, además de los miembros de la tripulación.

Las hipótesis del accidente

Las autoridades no han dado ningún tipo de información sobre las hipótesis del accidente y lo único que se conoce es el aviso de emergencia que se envió desde la aeronave. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación han activado automáticamente los protocolos para reconstruir el vuelo y determinar qué provocó el impacto.

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El accidente se produjo un día después de que la región registrase una notable intensidad de los conocidos como vientos Paracas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) llegó a medir rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco, pero no hay ninguna evidencia que lo vincule directamente con el siniestro todavía.

El Gobierno evalúa el cierre temporal del aeropuerto

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha trasladado sus condolencias y confirmado que la Cancillería mantiene contacto estrecho con los consulados de los ciudadanos extranjeros para facilitar las gestiones. El Gobierno está evaluando la clausura temporal del aeropuerto desde el que operaba la aeronave mientras se desarrollan las investigaciones.

La compañía Aerodiana ha emitido un comunicado para expresar su "profundo pesar" y ha asegurado su colaboración con las autoridades. La empresa ha asegurado que en sus 18 años de operación han mantenido un compromiso con la seguridad de sus pasajeros y su tripulación.