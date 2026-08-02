La joven, que trabajaba en Cruz Roja, impartía talleres de prevención de la violencia machista dirigidos a niños

La joven asesinada en Santander "acababa de tener una niña" y no constaban denuncias contra su pareja

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SantanderPaula, la mujer de 27 años asesinada presuntamente por su pareja en Santander, estaba especialmente implicada en la lucha contra la violencia de género. La joven, que trabajaba en Cruz Roja, impartía talleres de prevención de la violencia machista dirigidos a niños y coordinaba las actividades del 8M. Recientemente había conseguido además una plaza para estudiar Integración Social.

Familiares, amigos y compañeros de la joven la recordaron este sábado durante la concentración celebrada en la plaza del Ayuntamiento de Santander como una persona comprometida, activa y especialmente sensibilizada con la violencia contra las mujeres. Una lucha que formaba parte de su día a día y de la que finalmente se convirtió en víctima.

Asesinada por su pareja

Paula fue asesinada el pasado viernes en una vivienda de la calle Perines de Santander. La Policía Nacional recibió un aviso alrededor de las 12.30 horas y encontró a la joven en el suelo, con heridas sangrantes que podrían haber sido causadas por un arma blanca. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.

Su pareja, un hombre de 39 años con quien tenía un hijo pequeño, fue detenido en el domicilio después de confesar el crimen. El caso se investiga como un posible asesinato por violencia de género y está previsto que el arrestado pase este lunes a disposición judicial.

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La pareja no tenía denuncias previas por violencia machista, por lo que Paula no estaba incluida en el sistema VioGén de seguimiento y protección de víctimas.

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Ayuda contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.