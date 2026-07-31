Gonzalo Barquilla 31 JUL 2026 - 17:56h.

Los vecinos de la calle Perines de Santander lamentan el asesinato de una joven a manos presuntamente de su pareja

El asesinato de la joven de 27 años en Santander: su pareja, un hombre de 39, ha confesado los hechos

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La calle Perines de Santander, una de las zonas con mayor tránsito peatonal y actividad comercial de la ciudad, ha quedado conmocionada este viernes por un presunto crimen machista. Lo que en un primer momento muchos creyeron que podía tratarse de una discusión ha terminado convirtiéndose en el escenario del asesinato de una joven de 27 años a manos de su pareja, un hombre de 39 años ya detenido por la Policía Nacional.

El despliegue policial durante el mediodía ha sorprendido a decenas de personas. "He podido escuchar los gritos de los vecinos del bloque donde se ha producido el crimen. Al principio pensé que había sido una pelea fuerte. Pero luego, cuando ya han empezado a venir los agentes, hemos sabido que era un asesinato. Es muy triste, es increíble. No nos esperábamos algo así en esta zona", relata a la web de 'Informativos Telecinco' una comerciante de la calle, todavía impactada por lo sucedido.

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Comerciantes y vecinos han permanecido pendientes del edificio acordonado, el número 12, donde ha sido detenido el sospechoso. Otra empleada de un local cercano apenas ha podido contener las lágrimas y ha subrayado en medio del llanto que no podía hablar.

Una vecina: "Yo he podido ver al chico esposado"

La tristeza se extiende por todo el barrio de Perines. "No se habla de otra cosa en la calle, al final es un barrio pequeño. Yo he podido ver al chico esposado y metido en el coche policial. Había muchísimo follón", cuenta otra vecina a este medio. El impacto es evidente en prácticamente todos los negocios del entorno.

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La mujer añade: "Por lo que sé, la joven acababa de tener una niña. Y la pequeña estaba con la madre". Este dato, por ahora, no se ha podido confirmar a nivel oficial. Por el momento, se desconoce cuál era la situación personal que atravesaba la pareja.

La Delegación del Gobierno ha confirmado que no constaban denuncias previas por violencia de género entre ambos y tampoco han trascendido más detalles sobre el estado de la relación sentimental que mantenían.

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Entre los vecinos consultados hay, sin embargo, un sentimiento común. Todos lamentan la muerte de la joven y comparten una misma petición: que el presunto responsable responda ante la Justicia y pague por el asesinato.

Qué se sabe del crimen en Santander

La Policía Nacional ha arrestado al hombre de 39 años como presunto autor del asesinato de su pareja, de 27 años, ocurrido en una vivienda del número 12 de la calle Perines. El sospechoso habría quitado a la víctima asestándole puñaladas con un arma blanca.

Los agentes acudieron al domicilio tras recibir un aviso a las 12.30 horas. En el interior localizaron a la mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas por arma blanca. Los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

El hombre fue detenido en el interior del domicilio y, según ha informado la Policía Nacional, se confesó autor de los hechos. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Por ahora no ha trascendido oficialmente quién realizó la llamada inicial que movilizó a los servicios de emergencia. Las autoridades únicamente han confirmado que el 091 recibió un aviso solicitando la presencia policial. La investigación deberá aclarar este extremo y el resto de circunstancias que rodearon el crimen. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género insiste en que se están "recabando datos" sobre este presunto asesinato machista.

Una calle muy transitada donde nadie esperaba un crimen así

El asesinato ha generado una profunda consternación en la calle Perines, una de las vías con mayor actividad cotidiana de Santander. El número 12 se ubica junto a una administración de lotería en la confluencia con la calle Floranes, un entorno plenamente urbano rodeado de comercios, cafeterías y establecimientos de servicios.

El inmueble donde han ocurrido los hechos destaca visualmente entre el resto de edificios de la calle por su fachada de color claro, sus miradores acristalados y sus balcones de forja. Resulta fácilmente reconocible para quienes frecuentan esta zona de la ciudad.

A ambos lados se suceden bloques residenciales con bajos comerciales y amplias aceras que conectan con algunas de las principales arterias de Santander, como San Fernando, Floranes o la plaza de Numancia. No se trata de una calle exclusivamente residencial, sino de un espacio con una intensa actividad comercial y un constante tránsito de peatones durante buena parte del día.

Precisamente esa intensa actividad cotidiana ha hecho que la llegada de varias dotaciones de la Policía Nacional, los sanitarios y la comitiva judicial haya atraído rápidamente la atención de numerosos ciudadanos, que han seguido con preocupación el desarrollo del operativo. No dan crédito a lo ocurrido en una de las calles más concurridas de la capital cántabra.