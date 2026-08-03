Encapuchados armados asaltan el piso de unos narcos para robarles la droga en Palma

La rápida llamada de varios vecinos a los servicios de emergencias y la intervención de la Policía Local de Palma provocaron la huida de los asaltantes.

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Una escena de película de narcos en Palma. La operación era un vuelco de droga que no acabó de salir bien por la voz de alerta de unos vecinos que llamaron a emergencias. Antes, individuos encapuchados y que portaban armas de fuego asaltaron en la noche del viernes el piso de una pareja de narcos, junto a la calle Blanquerna de Palma, para robarles las sustancias estupefacientes que guardaban. Cuando la Policía llegó al domicilio encontró al hombre herido, ya que le habían golpeado en la cabeza con las culatas de sus armas. Los asaltantes esperaron pacientemente a uno de los moradores del edificio. Cuando este accedió al ascensor de la comunidad, fue sorprendido por varios individuos que ocultaban sus rostros y portaban armas. Los agresores lo redujeron por la fuerza, le arrebataron las llaves de la vivienda y comenzaron a golpearlo hasta acceder al piso donde se encontraba la droga.

La operación, sin embargo, no salió como esperaban. La rápida llamada de varios vecinos a los servicios de emergencias y la intervención de la Policía Local de Palma provocaron la huida de los asaltantes antes de que pudieran completar el robo, dejando tras de sí un escenario de extrema violencia que acabaría destapando un importante punto de distribución de estupefacientes.

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En el domicilio los agentes vieron manchas de sangre, drogas y armas. Uno de los propietarios del piso les entregó una maleta que contenía distintas sustancias estupefacientes. Las víctimas fueron atendidas por la dotación de una ambulancia y trasladadas a un hospital en calidad de detenidos por un supuesto delito de tráfico de drogas.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes practicaron un registro en el domicilio y localizaron más droga oculta en uno de los dormitorios. En total fueron intervenidos casi seis kilos y medio de sustancias estupefacientes, concretamente 6.460 gramos, entre los que había cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y tussi, una droga sintética cuyo consumo ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

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Además del importante alijo, los investigadores incautaron dinero en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un fusil de asalto de aire comprimido y otros efectos que ahora están siendo analizados para determinar el alcance de la actividad delictiva desarrollada desde el inmueble.

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Los investigadores siguen realizando pesquisas para localizar a los autores del robo de droga. Lo que parece claro es que estos conocían que en el piso se guardaba la droga. Aunque inicialmente fueron atendidos como víctimas del brutal asalto, el avance de las pesquisas llevó a los agentes a detener a los dos moradores de la vivienda, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la actividad de los narcopisos en Palma