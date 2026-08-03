Familias marroquíes buscan a sus hijos desaparecidos: la otra tragedia de la crisis migratoria de Ceuta

La familias marroquíes recurren a las redes sociales buscando información sobre el paradero de los desaparecidos en el asalto a Ceuta

'Informativos Telecinco' accede al informe del CNI en el que se investiga la entrada masiva a Ceuta de miles de personas desde Marruecos

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La crisis migratoria vivida en la frontera de Ceuta ha dejado una estela de incertidumbre y dolor entre decenas de familias marroquíes. Mientras miles de personas lograban cruzar, otras desaparecieron sin dejar rastro. Detrás de las cifras, que siguen creciendo, hay nombres, rostros y relatos que sus familias se niegan a dar por perdidos.

Uno de ellos es Mohamed Riyahi, de 17 años, que intentó llegar a Ceuta. Su familia cree que lo consiguió, pero desde entonces no han vuelto a tener noticias. También se busca a un niño de nueve años, desaparecido en el mar junto a su madre. Son historias que se repiten y que revelan la dimensión humana de esta crisis.

Rostros que esperan ser reconocidos

Las familias piden ayuda, difusión y cualquier información que permita localizar a sus hijos, hermanos o padres. Entre los desaparecidos hay menores y adultos que emprendieron la travesía con la esperanza de alcanzar la ciudad autónoma.

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Uno de los jóvenes buscados llevaba un neopreno negro con cremalleras azules.

En otro caso, la familia de Zacarías sabe que logró entrar en Ceuta, pero se separó de su hermano y desde entonces no han sabido nada más.

El 30 de julio también llegó otro adolescente cuya familia intenta localizarlo sin éxito desde ese día.

La angustia ha afectado incluso a la salud de algunas madres, que viven entre la espera y la desesperación. Son historias de 43 familias desesperadas, aunque todo apunta a que podrían ser muchas más.