Detenido un hombre en San Sebastián por una presunta agresión sexual a una mujer en el barrio de Amara

Europa Press Redacción Euskadi 03 AGO 2026 - 17:47h.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado viernes al sábado y el sospechoso fue arrestado por la Ertzaintza el sábado, 1 de agosto

Detienen en Bilbao al conductor que hace nueve días atropelló mortalmente al exciclista José Ignacio Askasibar en Amorebieta y se dio a la fuga

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La Ertzaintza ha detenido este pasado fin de semana en San Sebastián a un hombre acusado de una agresión sexual a una mujer en una vivienda del barrio donostiarra de Amara.

Según ha informado la Ertzaintza a Europa Press, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado viernes al sábado y el sospechoso fue arrestado por la Ertzaintza el sábado, 1 de agosto, sobre las 09.00 horas.

Las mismas fuentes han señalado que se están investigando estos hechos y el arrestado ya ha pasado ha disposición judicial.