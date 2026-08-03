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Sucesos

Detenido un hombre en San Sebastián por una presunta agresión sexual a una mujer en el barrio de Amara

Vehículo de la Ertzaintza
Agentes de la Ertzaintza lo detuvieron el sábado por la mañana. Europa Press
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La Ertzaintza ha detenido este pasado fin de semana en San Sebastián a un hombre acusado de una agresión sexual a una mujer en una vivienda del barrio donostiarra de Amara.

Según ha informado la Ertzaintza a Europa Press, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado viernes al sábado y el sospechoso fue arrestado por la Ertzaintza el sábado, 1 de agosto, sobre las 09.00 horas.

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Las mismas fuentes han señalado que se están investigando estos hechos y el arrestado ya ha pasado ha disposición judicial.

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