Manuel Pimentel Málaga, 06 JUL 2026 - 13:51h.

El condenado insultó y propinó varios puñetazos en cara y espalda a la víctima tras verla besar a su novia en la Feria de Málaga

La Audiencia de Málaga le impone un año de cárcel por un delito de odio con agravante de discriminación por homofobia

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Por darle un beso a su novia, una mujer recibió por parte de un individuo varios puñetazos en la cara y la espalda hasta quedar inconsciente. Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2024 en el recinto ferial de Málaga.

Por esta agresión homófoba, la Audiencia de Málaga ha impuesto un año de prisión a un hombre por un delito de odio con la agravante de discriminación por homofobia y por un delito leve de lesiones.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la víctima se encontraba con su novia charlando sentadas en el recinto ferial de Málaga, cuando un desconocido -el acusado- se les acercó tratando de interferir en su conversación.

En ese momento, una de ellas les pidió que las dejara tranquilas, pero el procesado, al ver que se besaban y "movido por su afán de exteriorizar el desprecio a su orientación sexual", empezó a proferirle gritos e insultos, diciñendole "maricona, lesbiana de mierda, te voy a arrastrar al infierno".

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Dejó a la víctima inconsciente en el suelo

Seguidamente, según los hechos probados el hombre con la intención de "menoscabar su integridad física", le propinó varios puñetazos en la cara y la espalda, haciendo que la víctima cayera al suelo inconsciente.

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A causa de esta agresión, la víctima necesitó ser atendida en un centro de urgencias y varios días para curarse completamente de las heridas. Poco después de los hechos, el acusado fue interceptado gracias al aviso a la Policía Nacional por parte de varios testigos que presenciaron lo ocurrido.

La Sala condena las expresiones verbales "ofensivas y denigrantes" que el acusado "de forma reiterada" dedicó a la víctima; así como el tono "elevado y despectivo" que empleó, la exposición pública a que le sometió y "la absoluta gratuidad del acometimiento" producido.

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La resolución judicial recoge que "junto con la agresión física en la que degeneró el ataque verbal, cristalizaron en una grave humillación que menoscabó la dignidad de la víctima, que le ha generado lógico temor a sufrir futuros ataques".

Por ello, la Audiencia le condena por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, en concurso con otro contra la integridad moral; y por un delito leve de lesiones, con la circunstancia agravante de discriminación por homofobia en ambos.

El condenado no entrará en cárcel

Además de la pena de un año de prisión, se le he impone pena de multa y la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años y medio. Asimismo, se le inhabilita para ejercer profesión u oficios educativos durante cuatro años y debe indemnizar a la víctima con 380 euros por las lesiones y 1.000 euros por el daño moral, una cantidad que el acusado ya había consignado antes del juicio.

Sin embargo, el condenado no entrará en prisión ya que la sentencia se dicta con su conformidad, por lo que se acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no vuelva a delinquir durante dicho periodo y sujeto a la realización de un curso de formación en igualdad de trato y no discriminación.

Según los últimos datos oficiales del informe "Estado del Odio 2026", elaborado por la asociación FELGTBI+ en colaboración con el CSIC, el 22% de las personas LGTBI+ en España ha sufrido una agresión física y el 54% ha sido víctima de algún acto de odio.