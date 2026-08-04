El hombre estuvo en el hotel en régimen de pensión completa en Navidad y Año Nuevo

Detenido un hombre en Benidorm por alojarse diez días en hoteles y comer en restaurantes sin pagar

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CastellónLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un año de prisión y una multa por un delito de estafa a un hombre que se marchó sin pagar de un hotel de La Vall d’Alba, en el que se había alojado en régimen de pensión completa durante 26 días.

La Sala, que dictó sentencia después de que el Ministerio Fiscal y la defensa del condenado alcanzaran un acuerdo de conformidad en el que el hombre reconocía los hechos y aceptaba la pena, le impone una indemnización para el establecimiento de 2.283 euros, más los intereses, dinero que se corresponde con el importe que dejó sin pagar durante los días que estuvo hospedado en el hotel.

Los gastos de la estancia, comida y limpieza ascendieron a 2.283 euros

El hombre acudió al establecimiento, situado en el paraje de la Ermita de San Cristóbal de la localidad, el 22 de diciembre de 2023. Tras ofrecer una apariencia de solvencia a sus responsables, se alojó en régimen de pensión completa.

Según el relato de hechos probados de la resolución, el huésped permaneció en el hotel todo el periodo de Navidad y Año Nuevo. Dejó el lugar el 15 de enero de 2024, tras generar los gastos de 2.283 euros por los conceptos de estancia, manutención y limpieza.

La sentencia es firme, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.