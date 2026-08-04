Gonzalo Barquilla 04 AGO 2026 - 18:47h.

Un portavoz de Contigo Estella habla sobre la muerte de un hombre tras un presunto caso de violencia de género

Las autoridades investigan la muerte de un hombre en Estella tras un aviso por un presunto caso de violencia de género

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Un hombre falleció en la madrugada de este martes tras precipitarse desde un cuarto piso en la localidad navarra de Estella durante una intervención de la Policía Municipal por un presunto caso de violencia de género. Los agentes habían sido movilizados después de recibir un aviso alrededor de las 02:45 horas. La Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la caída.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del número 38 de la plaza de Santiago, uno de los principales escenarios de las fiestas patronales del municipio. En el momento de la caída mortal, decenas de personas asistían a un concierto, por lo que fue necesario desalojar la plaza para facilitar la intervención de los servicios de emergencia y el trabajo de los investigadores.

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La intervención policial podría estar relacionada con un posible incumplimiento de una orden de alejamiento. Distintas fuentes locales señalan que la mujer que alertó sobre unas amenazas graves y que figura en el Sistema Viogén. En este contexto, un portavoz de Contigo Estella - Zurekin Lizarra y varios vecinos han explicado a la web de 'Informativos Telecinco' cómo ha vivido el municipio unas horas marcadas por la conmoción.

El protocolo municipal en Estella ante un caso de violencia de género

Sobre la situación de la mujer relacionada con el presunto episodio de violencia de género, el portavoz de Contigo Estella destaca que el Ayuntamiento cuenta con una mesa de coordinación específica que evalúa cada caso y determina el protocolo de actuación en función del nivel de riesgo apreciado.

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"Cuando ocurren estos hechos, se trabaja en una mesa de coordinación del consistorio que se encarga de los casos de violencia de género. Si la intensidad de la violencia de género es de primer grado o alta se suele convocar a la mesa a los portavoces de los partidos, y cuando no es de esa intensidad, se queda en la mesa de coordinación y se tramita por cauces ordinarios. Como no hemos recibido una llamada de este estilo, deducimos que se siguen los cauces normales de la mesa, cuyos datos se mantienen bajo secreto", explica.

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La Policía Municipal de Estella, consultada por este medio durante esta jornada, se remite a la información oficial del Ayuntamiento y no ha precisado si la mujer necesitó asistencia sanitaria de algún tipo.

"Hay consternación entre los vecinos"

El impacto ha sido especialmente intenso porque el suceso ocurrió de madrugada, cuando centenares de personas se encontraban en la plaza de Santiago disfrutando de los actos festivos.

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"A esa hora de la madrugada, durante el concierto, había bastante gente joven, ya que son las fiestas patronales. He hablado con muchos vecinos y a algunos les tocó presenciar lo ocurrido o estar por ahí cerca", explica el portavoz de Contigo Estella.

"Cuando la Policía accedió a la vivienda, un varón había saltado o se había caído desde el domicilio", añade. La propietaria de un comercio de la localidad también describe un ambiente de conmoción: "Hay consternación entre los vecinos. Se está hablando mucho por el municipio y se ha podido ver a diversos medios de comunicación en la zona. Estella es un lugar muy tranquilo. No suele suceder nada de esto nunca".

Una investigación abierta para esclarecer lo ocurrido

La versión oficial facilitada por el Ayuntamiento señala que la Policía Municipal recibió sobre las 2:45 horas un aviso de SOS Navarra por un presunto episodio de violencia de género en una vivienda de la plaza de Santiago.

Según las primeras informaciones, la mujer había pedido ayuda poco después de la 1:00 de la madrugada. A la llegada de los agentes, el hombre ya se encontraba en la vía pública con lesiones incompatibles con la vida. Debido a que en ese momento se celebraba un concierto organizado por la Peña La Bota, fue necesario acordonar la zona y desalojar la plaza con la colaboración de la organización del evento.

Desde entonces, la Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos. Entre las hipótesis que han trascendido figura que el fallecido, de origen colombiano, pudiera haberse precipitado cuando trataba de pasar desde el balcón de la vivienda al del domicilio contiguo para huir de los agentes. Sin embargo, la Policía Foral no ha confirmado oficialmente esa reconstrucción ni otros extremos publicados, al encontrarse el caso judicializado.