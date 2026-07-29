Condenan a un policía de Pamplona por conducir ebrio un furgón oficial con cuatro menores durante las fiestas de San Fermín

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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PamplonaEscándalo en la Policía Municipal de Pamplona tras conocerse la condena a un agente por conducir bajo los efectos del alcohol un vehículo oficial en el que viajaban cuatro menores de edad, después de acceder sin autorización a las dependencias policiales y utilizar un furgón patrulla fuera de servicio.

Según ha adelantado 'Navarra.com', los hechos ocurrieron la tarde del pasado 6 de julio, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Fermín. Al parecer, el policía, que previsto incorporarse horas más tarde a su turno de noche, entró en la base policial del barrio de San Juan, cogió las llaves de un furgón oficial sin autorización y salió a circular por las inmediaciones de la Cuesta de la Reina acompañado de cuatro menores.

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Condujo un vehículo oficial con cuatro menores

De acuerdo con la información publicada por 'Navarra.com', uno de los niños, de corta edad, iba sentado sobre el regazo del conductor, a la altura del volante, mientras que los cuatro ocupantes, todos ellos menores de edad, tampoco llevaban el cinturón de seguridad abrochado.

Fueron varios vecinos los que alertaron a la Policía Municipal al observar la conducción anómala del vehículo oficial y la presencia de menores en su interior.

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Tras pasearse por las calles de Pamplona conduciendo el furgón policial y según informan desde 'Navarra.com', el agente regresó a las dependencias policiales, donde al aparcar el coche golpeó con la parte trasera una columna al tratar de estacionarlo en el garaje.

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El incidente llamó la atención de los agentes que se encontraban de servicio, quienes comprobaron que su compañero presentaba claros síntomas de embriaguez. Según la información ofrecida por 'Navarra.com', el agente de Policía desprendía un intenso olor a alcohol, tenía los ojos brillantes y mostraba dificultades para expresarse con claridad.

La detención del agente

Por eso, sus compañeros le hicieron la prueba de alcoholemia. Fue entonces cuando el etilómetro confirmó una tasa de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y de 0,74 en la segunda.

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"El agente dio una tasa de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y de 0,74 miligramos en la segunda", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado. Hay que recordar que al tratarse de un conductor profesional, el límite legal aplicable es de 0,15 miligramos, por lo que superaba ampliamente la tasa permitida.

La causa se ha resuelto mediante un juicio rápido celebrado en los juzgados de Pamplona en estos días. El acusado reconoció los hechos y aceptó una sentencia de conformidad, lo que permitió reducir la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía.

La condena impuesta incluye 12 meses de multa —divididos en dos penas de seis meses, con una cuota diaria de ocho euros—, un año de retirada del permiso de conducir por el delito contra la seguridad vial, así como el pago de las costas procesales, según detallan desde 'Navarra.com'.

Ya había sido condenado por otros hechos ocurridos años atrás

Tras la condena y la retirada del permiso de conducir, el agente se ha visto obligado a reorganizar sus funciones dentro del cuerpo.

Según la información publicada por 'Navarra.com,' el policía ha sido destinado a la emisora de la Policía Municipal de Pamplona, un puesto que no requiere la conducción de vehículos oficiales.

El mismo medio señala además que el policía ya había sido condenado con anterioridad por otros hechos ocurridos años atrás.