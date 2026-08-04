Una de las escaleras mecánicas de la estación bilbaína de San Mamés se ha incendiado y ha causado bastante humo

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BilbaoLa estación de Metro de San Mamés, en Bilbao, ha sido desalojada debido al incendio registrado en una escalera mecánica en la mañana de este martes, que no ha provocado ningún herido, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se ha producido sobre las 07:45 horas de la mañana. Una de las escaleras mecánicas de la estación bilbaína de San Mamés se ha incendiado, lo que ha causado bastante humo.

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Debido al incidente, la estación ha sido desalojada mientras los bomberos trabajaban para sofocar el incendio en el que no se han producido heridos.

La estación de metro ya está operativa

La estación de Metro de San Mamés, en Bilbao, está operativa desde las 09:25 horas de la mañana, los trenes han recuperado han recuperado su parada habitual en San Mamés y ya están abiertas las dos bocas de metro, una vez sofocado el incendio registrado a las ocho menos diez de la mañana en la escalera mecánica.

Según han informado fuentes del suburbano a Europa Press, la incidencia se ha resuelto a las 09:25 horas de la mañana de este martes y los trenes han recuperado su parada habitual en San Mamés.

Han indicado también que ya están abiertas las dos bocas del metro, tanto la de Sabino Arana como la de Luis Briñas y los trenes paran en la estación con normalidad.