Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la bahía de Arinaga, Gran Canaria

El cuerpo corresponde a un varón de edad avanzada que no portaba ningún elemento identificativo

Los expertos alertan sobre los peligros de bañarnos en ríos o zonas no autorizadas: "pueden estar llenos de pesticidas y aguas fecales"

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El cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad ha aparecido en la mañana de este miércoles en la bahía de Arinaga, en el municipio de Agüimes, Gran Canaria, según ha confirmado la Guardia Civil. El cadáver fue avistado por otros bañistas que dieron la voz de alarma al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Según estas fuentes, en un primer momento, los testigos no vieron signos de violencia en el cuerpo del fallecido que no portaba consigo ningún tipo de identificación personal. El caso ha sido trasladado a la policía judicial para investigar las causas de la muerte.

Fuentes locales barajan la posibilidad de que el fallecido fuese un bañista que habría perdido el conocimiento mientras nadaba terminando ahogado en aguas de la playa de Arinaga.