Iria Sebastià Valencia, 05 AGO 2026 - 10:31h.

La joven apuñaló a su exnovio la tarde del pasado lunes con un cuchillo de 17 centímetros

La tensión de los policías al encontrar el cadáver acuchillado en el suelo y a los presuntos asesinos en un piso de Benimàmet, Valencia: "¡Sueltalo!"

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Una joven de 26 años ha sido arrestada por la Policía Nacional en Ontinyent como presunta autora de un delito de lesiones tras atacar a su exnovio, de la misma edad, con un cuchillo de 17 centímetros en lo que las investigaciones policiales señalan como una agresión con motivos sentimentales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de agosto a las 19:00 horas en la calle Lareta de la localidad. La alerta se activó cuando un agente de la Policía Nacional fuera de servicio observó a un varón sangrando por el brazo izquierdo en la vía pública. El agente contactó de inmediato con el 091 y prestó los primeros auxilios a la víctima mientras solicitaba asistencia médica.

Hasta el lugar se desplazó un equipo sanitario para atender al herido de varios cortes producidos por arma blanca. Tras ser atendido por los agentes, el joven manifestó que la agresora era su expareja. La víctima explicó que la mujer le había atacado con un cuchillo en plena calle tras abordarle. Posteriormente, el herido necesitó varios puntos de sutura en el brazo izquierdo debido a las lesiones sufridas al intentar protegerse de la agresión.

Un arma blanca de 17 centímetros

La sospechosa fue localizada a los pocos minutos por las patrullas en las inmediaciones del lugar del suceso mientras intentaba alejarse a pie. Los agentes procedieron a su inmediata detención imputándole un delito de lesiones.

Por su parte, efectivos de la Policía Científica desplegados en la zona siguieron el reguero de sangre provocado por la hemorragia de la víctima. Las pesquisas permitieron hallar en las inmediaciones un cuchillo de 17 centímetros de hoja, utilizado presuntamente durante el ataque. Tras finalizar las diligencias policiales, la arrestada pasa a disposición judicial.