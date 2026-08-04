Gonzalo Barquilla 04 AGO 2026 - 20:03h.

El municipio barcelonés de Martorell y el castellonense de Tírig lloran la muerte de Joan, fallecido a los 21 años tras una cornada

Joan falleció el fin de semana tras recibir una cornada de una vaca el pasado jueves

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Martorell y Tírig lloran la muerte de Joan, el joven de 21 años que falleció el pasado sábado tras sufrir una grave cornada durante un festejo taurino celebrado en las fiestas patronales de la localidad castellonense. El accidente ocurrió el jueves 30 de julio por la mañana, cuando intentaba cambiar de barrera y una vaca lo embistió, provocándole una cornada y una caída en la que sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

El joven fue trasladado primero al Hospital Comarcal de Vinaròs y, posteriormente, al Hospital General de Castellón, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que falleció dos días después a causa de la gravedad de las lesiones. Su muerte llevó al Ayuntamiento de Tírig a suspender el resto de las celebraciones y se convirtió en la primera víctima mortal registrada este año por una cornada en un festejo taurino en la provincia de Castellón.

Vecino de Martorell, en Barcelona, Joan P. S. mantenía desde hacía años un estrecho vínculo con Tírig, donde pasaba los veranos junto a su familia. De hecho, este verano trabajaba para el Ayuntamiento con un contrato estival. Su fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en ambas localidades, cuyos ayuntamientos han querido despedirle con emotivos mensajes en los que destacan el cariño que despertaba entre quienes lo conocieron. Como ha podido saber este medio, la ceremonia fúnebre tendría lugar en la tarde de este miércoles 5 de agosto en el oratorio del Tanatorio de Martorell.

El Ayuntamiento de Martorell traslada su pésame a la familia

El Ayuntamiento de Martorell ha expresado su "profundo pesar" por la muerte de Joan, al que recuerda como "un joven vecino" del municipio fallecido "durante las fiestas de Tírig, el pueblo donde veraneaba".

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En el comunicado difundido a través de las redes sociales municipales, el Consistorio traslada "el más sincero pésame" a su familia, a sus amigos y a todas las personas que "tuvieron la suerte de conocerlo y quererlo".

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Asimismo, asegura que "en estos momentos de profunda tristeza, todo el municipio se suma a su dolor y les hace llegar un abrazo lleno de afecto y de calor", antes de concluir con un sencillo mensaje de despedida: "Descansa en paz, Joan".

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Tírig despide a Joan: "Uno de los nuestros"

El Ayuntamiento de Tírig también ha querido rendir homenaje al joven, cuya muerte, asegura, "ha llenado de dolor, consternación y silencio a todo nuestro pueblo". El Consistorio destaca que Joan "dejó una huella imborrable" entre quienes compartieron momentos con él y traslada su "más sentido pésame" y su apoyo a la familia y a sus seres queridos.

En el comunicado, el municipio subraya el vínculo que mantenía con la localidad castellonense, donde trabajaba este año para el consistorio. "Joan quiso a Tírig como si hubiera nacido aquí. Eligió este pueblo como parte de su vida y supo ganarse el cariño de todos con su manera de ser, su cercanía y su alegría", afirma.

El mensaje concluye con unas palabras especialmente emotivas en las que el Ayuntamiento asegura que "hoy podemos decir, con el corazón en la mano, que despedimos a uno de los nuestros", desea que "la memoria de Joan siga viva entre nosotros" y le dedica una última despedida: "Descansa en paz, Joan. Tírig no te olvidará nunca". Otras instituciones también le han dado el último adiós al joven tras conocersu fallecimiento.