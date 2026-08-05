Las redes sociales se han llenado de mensajes en los que se lamenta la muerte de Eva y de su perro Pan

Eva, la menor de 13 años que ha muerto en un accidente de caravana en la AP-7 junto a su perro, una de las mayores promesas de Agility nacional

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El mundo del deporte y de los amantes de los perros se encuentran de luto tras conocerse la muerte de Eva Miravet Muñoz, una joven deportista de Agility, y de sus dos perros, Pan y Dei. El pasado sábado 1 de agosto se conoció la noticia de la muerte de Eva, la menor de 13 años y vecina de la localidad de Sagunt, y de sus dos perros en un brutal accidente de tráfico cuando viajaba en autocaravana junto a su familia.

Esta adolescente de 13 años era una de las jóvenes promesa de Agility, una disciplina deportiva en la que el perro y dueño deben completar un recorrido de obstáculos con rapidez y precisión en el menor tiempo posible. Nada más conocerse la noticia, el mundo del deporte y de los amantes de los animales han querido rendir homenaje a la joven que ha muerto en este accidente de tráfico cuando se dirigía hasta Barcelona para competir junto a su perro Pan, que también ha muerto en la colisión en la AP-7.

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Reacciones a la muerte de Eva y de Pan

Asociaciones, organizaciones y seguidores del Agility han quedado realmente conmocionados tras estos fallecimientos. Desde Collie Club España han querido mandar fuerza y apoyo a la familia de Eva y destacar la perseverancia de esta menor en esta disciplina deportiva tan complicada y exigente: "Queremos expresar nuestro más profundo pesar por el trágico fallecimiento de Eva Miravet Muñoz, de su inseparable compañera Pan y de Dei, la fiel compañera de aventuras de su madre. La pérdida de una persona tan joven, apasionada por el agility y por los perros, deja un vacío inmenso en toda nuestra comunidad. Con solo 13 años, Eva representaba los valores que tanto apreciamos: el respeto, la dedicación y el amor incondicional hacia sus compañeros de cuatro patas".

"En estos momentos de inmenso dolor, queremos trasladar nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos, compañeros de equipo y a todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerla y compartir parte de su camino. Nuestras más sinceras condolencias. Saltareis siempre juntas. Besos al cielo, pequeñas", termina expresando el comunicado emitido por Collie Club España.

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La Real Sociedad Canina de España también se ha querido sumar a este homenaje a la pequeña Eva y a su perro a través de redes sociales. Con un sentido comunicado, desde la RSCE se ha mandado todo el apoyo y la fuerza a la familia y a los amigos de esta adolescente de 13 años que ha fallecido en este accidente de coche.

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"Hay noticias que nunca quisiéramos tener que compartir. Con enorme tristeza despedimos a Eva Miravet Muñoz, una joven deportista de Agility que formaba parte de nuestra gran familia RSCE y que, hace apenas unas semanas, representó a España en el Junior Agility Open (JAO), el campeonato internacional para jóvenes guías organizado por la FCI y celebrado del 10 al 12 de julio en Mannheim (Alemania), donde compartió pista, ilusión y sueños junto a Pan", comienza el comunicado.

Justo después la Real Sociedad Canina de España destacaba la pasión de la joven por esta disciplina y, también, tenía unas palabras para su perro: "Nadie podía imaginar que aquellos momentos de felicidad se convertirían en un recuerdo tan valioso y tan doloroso. Hoy sentimos que se ha ido una de los nuestros. Una deportista que compartía nuestra pasión por el perro, el deporte y los valores que nos unen como comunidad. Su compañero Pan, también se lo llevó el accidente".

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"Desde la Real Sociedad Canina de España queremos trasladar nuestro más profundo cariño y nuestro sentido pésame a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y a toda la comunidad del Agility. Compartimos vuestro dolor y os acompañamos de corazón en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Eva. Tu sonrisa, tu pasión y tu amor por este deporte permanecerán para siempre en la memoria de la gran familia de la RSCE", termina apuntando la RSCE.

El accidente en el que han fallecido Eva y Pan

El accidente mortal en el que falleció la pequeña ocurrió tras sufrir un pinchazo la caravana en la que viajaba junto a su familia. Cuando el vehículo estacionó en el arcén para arreglar la rueda de la autocaravana, un camión en la AP-7, a la altura de Benicàssim, les arrolló, según informaba el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios sanitarios recibían el aviso sobre las 12.15 horas que les alertaba del accidente en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, dirección Tarragona. Hasta el lugar se movilizaron una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

En la autocaravana viajaban cuatro personas y el perro de Eva, que también fallecía en el accidente de tráfico. Tras la colisión, una mujer de 48 años y una menor de 15 años que viajaban junto a Eva y su perro tuvieron que ser trasladadas al Hospital General de Castellón por politraumatismos. Por su parte, en el camión viajaba un hombre que resultaba ileso y no necesitaba asistencia.