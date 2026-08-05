La mujer y el hombre tenían una hija de 5 años y él tenía una orden de alejamiento.

El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y huyó disparando a los agentes, que lo abatieron

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Un individuo de 38 años ha matado a su mujer en el taller de zapatería en le que trabajaba y ha dejado el cadáver y ha huido en un centro comercial de Murcia. El hombre, al que busca la Policía, tenía en vigor una orden que le prohibía comunicarse con la víctima, que fue hallada con el cuello cortado.

Las alarmas saltaron, informa La Opinión de Muricia, cuando un vigilante de seguridad fue requerido por un trabajador de una zapatería, que le dijo que había recibido un mensaje del zapatero que le ponía que no se acercase al negocio, porque había matado a su mujer y estaba el cuerpo ahí. Al abrir el comercio, efectivamente, se hallaba el cadáver.

La mujer y el hombre tenían una hija de 5 años. La orden de alejamiento entró en vigor en abril de este año y finalizaba en agosto de 2027.

Hasta el lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, que solo pudieron confirmar el deceso. Se alertó a los profesionales de la Policía Científica, al Grupo de Homicidios, al forense y a la autoridad judicial de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.