La madre del bebé hallado muerto en un casa de A Coruña fue al hospital con una fuerte hemorragia

El juzgado ha abierto una investigación, pendiente aún de que la autopsia determine si el bebé nació muerto o falleció después

La Guardia Civil encontró al recién nacido muerto en A Coruña envuelto en unas mantas en un armario de la vivienda de la madre

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La Guardia Civil continúa la investigación sobre la muerte de un bebé recién nacido encontrado en un domicilio de Sada, en A Coruña, después de que su madre, una joven de 25 años, acudiese a urgencias con una fuerte hemorragia.

El personal sanitario vinculó el importante sangrado con un embarazo, aunque ella lo negó, si bien se detectó un cordón umbilical. Fue la noche del lunes 27 de julio cuando la joven acudió al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) junto a su padre, que también afirmó desconocer que su hija estuviese embarazada, según informa ‘La Opinión de A Coruña’.

Ante esta situación, el CHUAC activó el protocolo previsto en estos casos y dio aviso a las fuerzas de seguridad. Agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local se personaron en la casa, ubicada en el centro de Sada, y localizaron el cuerpo del bebé envuelto en unas mantas.

La autopsia determinará si el bebé nació muerto

Será la autopsia, que podría tardar aún unos días, la que determine si el bebé nació muerto o si el fallecimiento se produjo después del parto, un dato crucial para determinar posibles responsabilidades penales. Por el momento, tampoco han trascendido otros datos de interés para la causa, como los meses de gestación.

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La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta por parte de Policía Judicial de Cambre y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la semana pasada llegó al juzgado de guardia de A Coruña un parte médico donde se exponía el ingreso de una mujer "que parecía haber dado a luz, pero que no residía en ese partido judicial".