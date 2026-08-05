El hombre sustrajo el arma a un compañero porque acaba de ser separado del servicio por condena firme por malos tratos.

Muere a tiros una guardia civil a manos de su expareja, otro agente, en el cuartel de Llanes: el agresor falleció por disparos de compañeros

Compartir







"Escuché los tiros y parecía una película, empezaron los policías y los guardias civiles a correr pistola en mano detrás de él". Es el relato de uno de los testigos a La Nueva España de un suceso que ha conmocionado hoy al cuartel de Llanes donde un guardia civil ha matado a tiros a su expareja, ha disparado a dos compañeros que intentaron defenderla -uno de ellos en estado grave- y ha intentado huir, a tiro limpio, mientras los compañeros salieron a su caza pistola en mano. El hombre ya estaba divorciado, pero acababa de ser apartado del servicio al ser condenado en firme por malos tratos.

Durante su huida, el agresor no ha dudado en abrir fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias. Estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias, como resultado de lo cual el agresor ha quedado herido grave. Posteriormente, el agresor ha fallecido a las 15.30 horas mientras recibía atención médica por parte de los servicios sanitarios en la UVI móvil.

PUEDE INTERESARTE La madre del bebé hallado muerto en un casa de A Coruña fue al hospital con una fuerte hemorragia

El teniente de Ribadesella que quiso proteger a la víctima está herido grave. "Vimos a una mujer que gritaba y lloraba, creemos que es la esposa de uno de los heridos", señala los testigos a La Nueva España. Junto al teniente resultó herido al menos otro agente.

El sonido de las ambulancias, de los coches patrulla y el llanto de las mujeres que no sabían que estaba pasando con sus maridos en el cuartel mientras oían tiros han protagonizado una mañana trágica. Llanes no sale de su asombro ante lo sucedido. El guardia civil que no dudó en acudir al cuertal a matar a su expareja, también agente de este cuerpo, llevaba destinado nueve años en la Comandancia de Zamora.

Separado del servicio tras ser condenado por malos tratos: le quitó un arma a otro compañero

El agresor había recibido esta misma semana la comunicación de su separación del servicio como consecuencia de una condena en firme por violencia de género contra la víctima. El hombre tenía retirada el arma reglamentaria en el ejercicio de sus funciones, por lo que sustrajo la pistola de un compañero para cometer la agresión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La orden de alejamiento que había pesado sobre él respecto a su exmujer estaba desactivada desde diciembre de 2025, según ha comunicado la Guardia Civil. La víctima figuraba en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, Viogén. Deja tres hijos.