Una embarcación semirrígida en la que iban una decena de personas ha chocado con la moto

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Un hombre ha fallecido esta tarde en Roses (Alt Empordà) después de que una embarcación semirígida de alquiler en la que iban una decena de personas haya colisionado con una moto acuática en la que iban un hijo con su padre, que ha sido el que ha fallecido.

Los hechos han tenido lugar sobre las 16.45 horas cuando una zodiac –de la lista 6ª, embarcaciones de recreo explotadas con fines lucrativos en charters o de alquiler- en la que viajaban unas 8 personas ha chocado contra una moto de agua con dos tripulantes, un padre y su hijo, a la altura de la urbanización de Santa Margarida.

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Al recibir el aviso del accidente, hasta el lugar se han desplazado efectivos de Salvamento Marítimo, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) con un helicóptero medicalizado y dos ambulancias, de la Policía Local de Roses y de la Guardia Civil.

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La primera en llegar al lugar ha sido la Salvamar Lyra, con base en Roses, que ha sido movilizada por Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Barcelona (bajo dirección de Capitanía Marítima de Palamós).

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Tras localizar la moto, los rescatadores han estado dando asistencia al herido, concretamente le han hecho un masaje cardiorrespiratorio encima de la moto y posteriormente lo han embarcado a bordo de la Salvamar y lo han trasladado hasta el puerto de Roses. Durante el traslado se solicitó una ambulancia medicalizada y se continuó con las maniobras de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP).

El hijo y los tripulantes de la otra embarcación, ilesos

Una vez en el puerto, el SEM ha asistido al herido, pero debido a la gravedad de las heridas que presentaba por el impacto, ha fallecido. El hijo y los tripulantes de la embarcación han resultado ilesos.

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Los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Girona se han hecho cargo de la investigación del caso, para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la colisión.

Han tomado declaración a los tripulantes de la embarcación de recreo y al hijo de la víctima y han detenido a la persona que pilotaba la embarcación como presunto autor de un delito de homicidio imprudente.