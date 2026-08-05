Muere Felipe Lipe, bajista y miembro fundador de Tequila, a los 68 años

El que fuera fundador de la mítica banda y hermano de Rafa Gutiérrez de Hombres G ha muerto a los 68 años

La capilla ardiente de Pepe Habichuela, en fotos: su hijo Josemi, Juan Carmona o Pitingo dan el último adiós al guitarrista tras su muerte

Compartir







Felipe Gutiérrez Muñoz, conocido artísticamente como Felipe Lipe, ha muerto a los 68 años edad, según ha confirmado en sus redes sociales el que fuera compañero suyo de la banda Tequila, Ariel Rot. Gutiérrez, hermano de Rafa Gutiérrez de Hombres G, nació en la localidad toledana de Noblejas en 1958.

Era uno de los últimos miembros supervivientes de la mítica banda Tequila, junto a Ariel Rot y Alejo Stivel. Como miembro fundador de la banda, participó en la grabación de todos los discos que lanzaron a la fama al grupo, 'Matrícula de honor', 'Rock and Roll', 'Viva! Tequila!' y 'Confidencial'

PUEDE INTERESARTE Rosalía se dispara en el inicio de los III Premios de la Academia de la Música

El guitarrista Ariel Rot ha comunicado la noticia en su perfil de Instagram con una fotografía de Lipe. “Acabo de recibir la noticia de que Felipe Lipe, miembro esencial y fundador de Tequila ha fallecido”, comienza diciendo el argentino.

“Justo estoy grabando en unos estudios en el barrio de la concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo… qué tristeza”, concluye el músico.