Europa Press Claudia Barraso 06 AGO 2026 - 18:46h.

Las autoridades han confirmado que se trata de un hombre de mediana edad, pero no han trasladado su identidad

Encuentran el cadáver de una mujer en la ría de Bilbao

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La Guardia Civil ha informado del hallazgo de posibles restos humanos en las inmediaciones de la cola del embalse de Yesa. La investigación está siendo dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza al haberse producido el hallazgo en el territorio correspondiente a esa demarcación.

Los restos humanos han sido encontrados a última hora de la tarde de este martes 4 de agosto. Por el momento continúan las labores de búsqueda e investigación para el completo esclarecimiento de los hechos, explican desde la Benemérita. Los agentes solo han revelado que se trata de un hombre de mediana edad, pero no han confirmado su identidad.

Los agentes que estuvieron trabajando sobre el terreno desarrollaron las correspondientes tareas de búsqueda e inspección de los restos. Según informa ‘El periódico de Aragón’, el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros ha abierto diligencias judiciales por el hallazgo, que se produjo sobre las 22:00 de la noche.

El cuerpo fue descubierto al bajar el agua

El mismo medio también ha señalado que el juez ha procedido al levantamiento de los restos hallados que quedaron al descubierto cuando el nivel del agua bajó. Según señalan las primeras informaciones, el cuerpo correspondería a un hombre de mediana edad, aunque el tribunal concretó que todavía no se puede “conocer el momento y las circunstancias en las que pudo suceder la muerte.

Por el momento, las autoridades no han confirmado más novedades del caso e informan de que todavía continúa las labores de búsqueda e investigación para el completo esclarecimiento de los hechos. Los restos fueron descubiertos por una familia que paseaba por las inmediaciones del pantano al quedar descubierto el cuerpo de la zona del pantano. Como las actuaciones policiales todavía se están desarrollando, no han querido desvelar más detalles sobre lo sucedido.