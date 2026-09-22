Los agentes encontraron a la actriz en paro cardíaco en su casa de Carolina del Sur el mes pasado

La actriz Hayden Panettiere murió tras consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo

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Hayden Panettiere, la estrella de 'Nashville', murió a los 36 años en su casa de Carolina del Sur el mes pasado. Según informa 'The Independent', la actriz murió por "efectos tóxicos" del fentanilo, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamolo y Quetiapina. Así lo ha explicado la a Oficina del Forense del Condado de Greenville en un informe publicado este martes.

La Policía de Greenville, Carolina del Sur, informó que los agentes "respondieron a un informe de una mujer inconsciente" el domingo 16 de agosto a la 13:50 horas. Cuando llegaron, se encontraron a la actriz en paro cardíaco y, después de realizarle varios intentos de reanimación, fue declarada muerta a las 14:32 horas. "En la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte", señalaron en el informe.

El fentanilo es un potente opioide sintético, y el 4-ANFPP es un subproducto químico utilizado cuando el fentanilo se fabrica ilegalmente. El alprazolam, más conocido como Xanax, se utiliza para tratar la ansiedad, mientras que el metocarbamol es un relajante muscular. La quetiapina, conocida más comúnmente por la marca Seroquel, es un medicamento antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión.

"Trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos", dijo su padre Skip

Su padre Skip emitió un comunicado a través de 'ABC News', para confirmar la muerte de la intérprete: "Es con profunda tristeza que compartimos la trágica muerte de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron — y a los millones que la vieron en pantalla".

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Empezó a hacer anuncios publicitarios a los 11 meses y trabajó como actriz infantil en la telenovela 'One Life to Live'. Recibió elogios por su papel junto a Denzel Washington en la exitosa película de '2000 Remember the Titans' y luego consiguió papeles en las películas de 'Disney Tiger Cruise' (2004) y 'Ice Princess' (2005).

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Se convirtió en uno de los rostros más conocidos con la 'NBC Heroes'; su papel en 'Nashville', un papel con el que consiguió dos nominaciones al Globo de Oro, y se unió a la franquicia 'Scream' en 2011. Ella misma confesó que ser una estrella infantil le afectó a su salud mental: "Cuando llegué a una edad en la que me convertí en alguien que interesaba a los paparazzi, y los medios querían todos los detalles sangrientos... Me rompió el corazón que la gente pensara mal de mí".