Celia Molina 22 SEP 2026 - 13:21h.

Naia Llabrés era una joven menorquina de 16 años que falleció el 18 de julio por un cáncer de huesos en la cabeza con metástasis

Los padres de Naia Llabrés, la menorquina de 16 años que murió de cáncer, responden a su mensaje póstumo: "Nos has transformado"

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Nadie esperaba que, tras la emisión de la entrevista que Carlos Roca le hizo a Naia Llabrés, la menorquina de 16 años que falleció en julio de un osteosarcoma, fuera a generar una ola de amor tan grande. Con una madurez extraordinaria, la joven narró en el podcast cómo afrontaba la última etapa de su vida tras haber sido diagnosticada, en 2024, de un cáncer de huesos en la cabeza con metástasis en el pulmón.

"La salud es un regalazo" fue la frase que esta adolescente dejó para la posteridad, además de un mensaje para sus padres y hermanos, que solo podía emitirse una vez que ella hubiera fallecido (así como el resto del programa): "Quiero que mis padres sean felices y que mis hermanos pequeños, que son lo que más quiero en este mundo, aún más. Que me sientan, que yo, vaya donde vaya, le estaré esperando", dijo Naia.

Sus palabras no solo emocionaron a su familia, sino a los cientos de miles de espectadores que la escucharon y que, inmediatamente, acudieron a su cuenta de Instagram para dar su apoyo en la lucha contra la gran lacra del cáncer infantil.

"Vamos a crear la asociación "Sa Llum de na Naia"

Por ello, sus padres, que ya emitieron un comunicado asegurando que el mensaje de Naia les había "transformado", han tomado la decisión de crear una asociación en nombre de su hija; más aún cuando ésta, en su entrevista, habló de la ausencia de un servicio oncológico en Menorca que, quizá, le hubiera alargado la vida.

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"Queremos recursos oncológicos en Menorca e Ibiza"

Desde que compartimos la historia de Naia en @rocaproject, hemos recibido miles y miles de mensajes llenos de cariño, apoyo, ayuda y palabras preciosas para nuestra hija. Estamos profundamente emocionados y, a la vez, abrumados por la magnitud de todo este amor. Saber que su historia ha tocado tantos corazones, que Naia sigue llegando a personas que no tuvieron la oportunidad de conocerla y que su luz puede ser fuente de inspiración y esperanza para otros, significa muchísimo para nosotros", han dicho sus padres.

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"Hoy, en Sa Llum de na Naia ya somos 10.000 mil seguidores. Y nuestro equipo participará el próximo 27 de septiembre en la carrera de la Fundación CRIS Contra el Cáncer. A día de hoy, entre todos, hemos conseguido superar los 7.500 € destinados a la investigación contra el cáncer infantil. Gracias. Infinitas gracias Por cada mensaje, cada donación, cada palabra, cada gesto y cada persona que ha decidido caminar a nuestro lado", añaden.

"Y queremos que todo este amor tenga continuidad. Por eso, estamos trabajando para crear la asociación "Sa Llum de na Naia", para seguir honrando su memoria y, sobre todo, para dar vida a su voluntad. Una asociación con unos objetivos muy claros: visibilizar el cáncer infantil y apoyar la investigación, en general y especialmente del osteosarcoma y reivindicar la importancia de disponer de recursos de oncología pediátrica y cuidados paliativos pediátricos en Menorca e Ibiza. ¿Nos ayudáis a hacerlo realidad?", han reivindicado desde las redes sociales de su hija.