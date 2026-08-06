Europa Press 06 AGO 2026 - 09:53h.

El personal del hotel realizó las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar a la menor hasta la llegada de los sanitarios

Tras ser estbilizada, la menor fue trasladada al Hospital Universitario Son Espases de Palma

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En Mallorca, una niña de dos años ha sido hospitalizada en estado grave tras ahogarse en la piscina del Hotel Barbados en Magaluf, en el municipio de Calvià. El Servicio de Atención Médica Urgente de las Islas Baleares (SAMU 061) ha informado de los hechos ocurridos sobre las 18.10 horas de este miércoles.

Hasta la llegada de los sanitarios, el personal del complejo turístico se encargó de realizar las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, el SAMU 061 las ha continuado hasta lograr estabilizar a la menor antes de remitir el caso a pediatría. Tras ello, ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Espases de Palma, donde ha ingresado en estado grave.

La Guardia Civil del municipio investiga los hechos

Al hotel ubicado a la altura del número 7 de la avenida Notari Alemany, se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, otra de Soporte Vital Básico y un vehículo de logística. Al lugar de los hechos también acudió la Guardia Civil de Calvià, quien se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido, explica el medio 'Última Hora'.