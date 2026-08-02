Muere ahogada una mujer en la cala del Maset, en Sant Feliu de Guíxols, Girona

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha trasladado a la mujer a un punto de socorro pero no han podido salvarle la vida

Socorristas salvan la vida de un niño de tres años rescatado inconsciente en la piscina municipal de Ontinyent, en Valencia

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GironaUna mujer de 74 años ha fallecido ahogada este domingo mientras se bañaba en la cala del Maset, cerca de la playa de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

Tras recibir un aviso a las 14.10 a través del teléfono 112, una embarcación de Salvamento Marítimo ha trasladado a la mujer a un punto de socorro, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) le han practicado maniobras de reanimación sin que se pudiera hacer nada para salvarle la vida.

Ya son 16 las personas fallecidas en las playas catalanas

El SEM ha movilizado a tres unidades terrestres, los Mossos han desplazado una patrulla y en el momento de los hechos había servicio de socorrismo y bandera verde en la playa de Sant Pol.

Con esta víctima, ya son 16 las personas fallecidas en las playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño de este año, según Protecció Civil.