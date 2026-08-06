El suceso ha ocurrido en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat, al sur de Tailandia, cuando una tormenta eléctrica irrumpió en mitad del partido

Con tan solo 24 años, el delantero del Yala FC ha fallecido a pesar de los intentos de reanimación de sus compañeros y médicos

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Safwan Awae, futbolista tailandés del 24 años, ha perdido la vida tras ser alcanzado por un rayo en mitad de un partido de fútbol de la Copa de Golok. Ha ocurrido en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat, al sur de Tailandia, cuando un tormenta eléctrica irrumpió durante el tiempo de descuento del encuentro.

El vídeo, publicado a través de redes sociales y recogido por diversos medios internacionales, muestra el brutal impacto de un rayo en mitad del Estadio Santiphap donde se disputaba el encuentro. Un jugador cayó desplomado, y a pesar de los intentos de reanimación de sus compañeros y médicos, no consiguieron salvarle la vida.

Una tormenta eléctrica sorprendió durante el trascurso del partido

El partido transcurrió durante una jornada marcada por las intensas lluvias y fuertes vientos, una mala climatología que culminó con la tormenta eléctrica que desató la tragedia. Tras el impacto, el delantero del Yala FC de la tercera división tailandesa falleció y otras 12 personas han resultado heridas.

La Federación de Fútbol de Tailandia ha expresado sus condolencias a familiares y amigos del futbolista a través de un comunicado. A su vez, el club en el que jugaba Awae ha publicado un mensaje a través de redes sociales, donde ha compartido su pésame a los allegados del jugador.