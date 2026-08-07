La Guardia Civil coordina un dispositivo de búsqueda para encontrar al octogenario, que pudo haber sufrido una caída en el monte

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La Guardia Civil coordina un operativo de búsqueda de un hombre de avanzada edad que pudo haber sufrido una caída en el monte en la zona de O Fontelo, en el municipio coruñés de Coirós.

El 112 Galicia tuvo constancia al hilo de las 20.45 horas a través de las llamadas de varios particulares que alertaban de que el hombre faltaba desde la tarde y que habían conseguido hablar con él por teléfono.

En esa comunicación, según detallaron las personas que llamaron a la central de emergencias, el varón les explicó que se había caído en una finca. En las tareas de búsqueda, además de agentes de la Guardia Civil, participan también voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y de Abegondo.