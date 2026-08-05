Antonio Rodríguez Agencia EFE 05 AGO 2026 - 18:18h.

Según la Guardia Civil, "todo apunta" con "casi toda seguridad" a que el cadáver pertenece a la joven desaparecida

Encuentran el cadáver de una mujer en el río Xúquer en Llaurí, Valencia: investigan si corresponde a una joven desaparecida

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La Guardia Civil ha informado de que ha encontrado la documentación de María Jesús O., la joven de 25 años desaparecida el pasado 30 de julio en Sueca, Valencia, cerca del cadáver hallado hace una semana en el municipio cercano de Llaurí, en las inmediaciones del río Xúquer.

Según han señalado a EFE fuentes de la Guardia Civil, "todo apunta" con "casi toda seguridad" a que el cadáver pertenece a la joven desaparecida, pero están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN y del análisis forense para confirmar su identidad. Desde que el cadáver fue hallado, los equipos de investigación tratan de realizar una identificación oficial de la víctima, algo que podría prolongarse al ser de origen extranjero.

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El cuerpo fue localizado en una zona del río gracias al aviso de una persona que paseaba por las inmediaciones, que fue quien observó el cadáver y dio el aviso a los servicios de emergencias, según detalla el medio 'Levante'. Tras esto, los investigadores analizaron cada detalle de la zona que pudiera dar una pista de la identidad de la persona que había perdido la vida en el río.

La documentación de María Jesús, una toalla y unas sandalias: no descartan muerte violenta

Las pistas que tienen los agentes para analizar la identidad de la joven son la documentación de María Jesús, una toalla y unas sandalias. Según detalla el medio valenciano, sus posibles enseres aparecieron en una pesquera situada a escasa distancia del lugar donde apareió el cadáver.

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Por otro lado, su documentación estaría cerca del cadáver hallado en el río. La Guardia Civil mantiene la prudencia en este suceso debido a que todavía no han podido confirmar de dorma oficial la identidad de la víctima, que se producirá mediante una autopsia y unas pruebas de identificación del cadaver. En cuanto a la hipótesis, no descartan que haya sido una muerte violenta debido a que el cadáver estaba en muy mal estado y no pueden determinar lo ocurrido.