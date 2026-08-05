Se trata de un varón de 29 años desaparecido el martes por la tarde en dicha zona cuando se encontraba bañándose

Encuentran el cadáver de una mujer en el río Xúquer en Llaurí, Valencia: investigan si corresponde a una joven desaparecida

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La Policía ha encontrado este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 29 años en el río Turia a su paso por el municipio valenciano de Manises, según informa este cuerpo de seguridad.

Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional han hallado esta mañana, alrededor de las 11.20 horas, tras varias horas de búsqueda, el cadáver de este hombre.

Se trata de un varón de 29 años desaparecido ayer por la tarde en dicha zona cuando se encontraba bañándose.