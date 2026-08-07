Ante la gravedad de las lesiones producidas entre ambos, los agentes procedieron a la detención de los dos individuos por un presunto delito de lesiones

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Todo se inició cuando uno de los inquilinos del piso se encontró en el rellano a su hermana, también inquilina, sin poder entrar a la vivienda. Llevaba allí cuatro horas pese a llamar con insistencia al piso, y sin que nadie la abriera. Al no tener llaves, la joven se quedó esperando. Al entrar en el piso, el joven le recriminó al compañero de piso no haber abierto la puerta y se inició una discusión. Entonces, el hombre que no abrió la puerta a la hermana agredió al joven con un florero de cristal, llegando a romperlo contra su cabeza y causándole un corte en la zona frontoparietal, así como varias heridas en la cara, según ha adelantado El Diario Vasco.

No contento con eso, el hombre siguió golpendo al otro en el suelo propinándole puñetazos en la cara, cabeza y cuerpo. La hermana intervino para frenar la agresión. El joven acudió por sus propios medios al Hospital Río Hortega de Valladolid, donde recibió 8 grapas de sutura en la herida de la cabeza y 12 puntos de sutura en la zona lateral derecha de la cara, afectando a la parte superior e inferior del ojo derecho.

El joven denunció los hechos y los agentes se desplazaron al domicilio y localizaron al otro varón implicado, quien también presentaba lesiones. Este relató que, nada más entrar en la vivienda, el denunciante le golpeó con una muleta, causándole una brecha en la cabeza, produciéndose posteriormente un forcejeo entre ambos. El varón también fue asistido en el Hospital Río Hortega, donde recibió sutura por una herida incisa en el cuero cabelludo.

Ante la gravedad de las lesiones producidas entre ambos, los agentes procedieron a la detención de los dos individuos por un presunto delito de lesiones, siendo trasladadas a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.