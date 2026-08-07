Los detenidos transportaban alrededor de 300 kilos de cable de cobre

Un detenido por 16 robos de cable de cobre en Zaragoza que provocó retrasos en 76 trenes

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La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a seis hombres, dos de ellos menores, por el hurto de 300 kilogramos de cable de cobre de una catenaria ferroviaria de Adif de la localidad de Humanes de Mohernando, Guadalajara.

Los seis viajaban en una furgoneta y fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional que formaban parte de los dispositivos que diariamente se establecen en la ciudad para evitar delitos contra el patrimonio, ha informado en un comunicado la Policía Nacional.

Un robo valorado en 24.408 euros

Los detenidos transportaban alrededor de 300 kilos de cable de cobre y al ser preguntados por la procedencia del material primero dijeron que lo habían encontrado en las cercanías del río Henares, a la altura de la localidad de Humanes, pero después dieron versiones distintas.

El material sustraído está valorado en 24.408 euros, según la Policía Nacional, que ha detallado que posteriormente se comprobó que el cableado pertenecía a la catenaria ferroviaria de Adif en Humanes de Mohernando.

Uno de los detenidos fue puesto a disposición de la autoridad judicial ya que le figuraba en vigor una requisitoria de un Juzgado de Coslada, Madrid.