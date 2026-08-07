Herida una bebé en Salamanca después de que un coche atropellara su carrito

Europa Press 07 AGO 2026 - 13:59h.

Un vehículo ha atropellado un carro en el que se encontraba una bebé, quien ha resultado herida, en principio de carácter leve

Los hechos han ocurrido en la calle Marina, en la provincia salmantina, en torno a las 15.56 horas del jueves

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En Salamanca, un vehículo ha atropellado un carro en el que se encontraba una bebé, quien ha resultado herida, en principio de carácter leve, tal y como ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido en la calle Marina, en la provincia salmantina, en torno a las 15.56 horas del jueves. En ese momento, la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del atropello de un turismo a un carro de bebé y solicitaba asistencia sanitaria para la menor.

La menor ha sufrido lesiones leves

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso de la incidencia a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl), que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar del accidente para atender a la bebé herida.

Por el momento, no se conocen más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el atropello ni sobre el estado definitivo de la menor, que inicialmente presentaba heridas de carácter leve.

Los agentes municipales han regulado el tráfico y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.