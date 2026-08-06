Tras el crimen machista, y en el curso de su fuga, dejó un cuaderno a la entrada de la vivienda de un amigo en el que, al parecer, confesaba los hechos

Detienen al presunto autor del crimen de una mujer de 45 años en Benahavís: intentó degollarse antes

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MálagaEl hombre detenido en la localidad malagueña de Istán el pasado viernes 31 de julio y enviado después a prisión provisional como presunto autor del asesinato de su expareja en una vivienda en Benahavís escribió un diario durante su huida de 10 días en el que, al parecer, confesaba el crimen.

Según nuevos detalles alrededor del caso, que se remonta concretamente al pasado martes 21 de julio, cuando acuchilló a la mujer de 45 años utilizando un cúter con el que le causó varias heridas mortales de necesidad, el agresor, que se fugó tras perpetrar el crimen, dejó un cuaderno a la entrada de la vivienda de un amigo en el que habría expuesto los hechos.

El diario del asesino de su expareja en Benahavís

Según fuentes de la Guardia Civil citadas por El Español, dicho amigo del acusado encontró allí dicho cuaderno y decidió entregárselo a las autoridades, que obtuvieron en ello un elemento clave para el esclarecimiento de lo ocurrido y para terminar de localizar, interceptar y detener al acusado en el marco de la denominada 'operación Biznaga'.

Gracias a ese complejo dispositivo, los agentes fueron estrechando el cerco sobre él y, tras comprobar que había huido en un vehículo que luego apareció abandonado en Marbella, lograron dar con su paradero y detenerlo el pasado viernes, 10 días después del crimen. Después, la plaza número 4 de la Sección de Tribunal de Instancia de Marbella, tal como precisaba recientemente el el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decretó su ingreso en prisión provisional, mientras la instrucción del caso será llevada ahora por un juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer, al verificarse que el hombre y la víctima habían mantenido una relación sentimental que, de hecho, se investiga si podían haber retomado.

Por estos hechos, sobre el detenido pesa ahora una investigación por los delitos de asesinato y agresión sexual.

El crimen machista de Benahavís: una vecina dio la voz de alarma

Aquel 21 de julio en el que cometió el crimen, fue una vecina la que alertó a las autoridades tras haber escuchado un grito muy fuerte procedente de una vivienda. Además, vio cómo un hombre, de forma precipitada, se subía a continuación a un vehículo para marcharse rápidamente del lugar.

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Gracias a ello, los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el inmueble de la fallecida, también extranjera como el agresor, de nacionalidad húngara. Allí, hallaron su cuerpo sin vida con evidentes signos de violencia, apreciables ya desde un primer momento y con la primera inspección ocular: presentaba dos cortes en el cuello y además su camisa y su sujetador estaban rotos, fruto de un forcejeo.

Tras estos hechos, los efectivos del Instituto Armado, en el marco de una investigación coordinada por el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, comenzaron sus pesquisas, a través de las cuales pronto descubrieron que el agresor y la víctima habían mantenido una relación sentimental durante el año 2019, siendo que al finalizar el detenido volvió a su país, si bien después optó por regresar a Benahavís, donde volvió a contactar con la mujer.

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Según averiguaron, ella le había alquilado una habitación en la casa donde residía, razón por la cual la investigación ha tratado de concluir si ambos retomaron la relación sentimental y si la agresión mortal pudo producirse como consecuencia de un ataque de celos del detenido; un extremo y una hipótesis más en la que se sigue trabajando.

Durante la operación para lograr detenerlo tras su fuga, la pista del diario y las pesquisas para terminar de acotar el radio de búsqueda a una zona de monte de Istán terminaron de ser cruciales para interceptar al autor del crimen, y no sin que antes este se provocase cortes en las venas y en el cuello que se provocó cuando se estaba procediendo a su arresto, razón por la cual hubo de ser trasladado al Hospital Costa del Sol.