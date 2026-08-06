El presunto autor del crimen de Gloria había reconocido una agresión meses antes de degollarla en un centro comercial de Murcia

José Bautista degolló a Gloria en la zapatería de Murcia, echó la persiana y avisó a su compañero: "He matado a mi mujer"

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MurciaSegún pasan las horas se van conociendo más detalles de la pesadilla que sufría Gloria, la mujer que ha sido asesinada en un centro comercial de Murcia. Los agentes continúan investigando el crimen y, tras una noche de búsqueda, han conseguido detener a Juan Bautista G. C., la expareja de la víctima y el acusado de haberla degollado en una zapatería de un centro comercial de Murcia.

El medio de comunicación 'La Opinión de Murcia' ha podido conocer que Juan Bautista G. C. ya habría agredido y amenazado a Gloria con quitarle a su hija de tan solo cinco años. Al parecer, el acusado reconoció tanto ante la Policía como ante la autoridad judicial que la empujó, la tiró al suelo y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que ambos tenían en común.

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Los maltratos que sufría Gloria por parte de su expareja y padre de su hija

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril, cuando Gloria llamó a la Policía para denunciar que su expareja se había presentado en su domicilio, la había insultado, agredido, le había arrebatado el teléfono móvil y le habría amenazado: "No estás atendiendo a nuestra hija, voy a hacer todo lo posible por quitártela".

De acuerdo con 'La Opinión de Murcia', la mujer aseguró que no era la primera vez que sufría amenazas o agresiones por parte del hombre y manifestó su temor a que pudiera hacerle algo más grave.

"La llamó 'puta' y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que tenían en común. Acto seguido, explicó la mujer, el individuo la empujó y la tiró al suelo. Entonces le quitó el móvil y se marchó", apuntan desde el medio de comunicación murciano.

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Tras la denuncia, la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Reina Sofía para una evaluación médica. Poco después, el agresor acudió voluntariamente a dependencias policiales, donde admitió el forcejeo, los insultos y las amenazas con quitarle a su hija.

Condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar

Al día siguiente fue condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, después de reconocer los hechos en una sentencia de conformidad. El hombre había sido condenado el pasado 15 de abril por un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía en común una hija menor de cinco años.

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En esa sentencia se le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo u otro lugar donde se encontrara, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

Además, se le condenó a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, así como al pago de una indemnización de 310 euros.

Sin embargo, cuatro meses después y con esa orden de alejamiento todavía en vigor, el hombre fue detenido como presunto autor del asesinato de Gloria en el establecimiento donde trabajaba.

El asesinato de la mujer

El asesinato de la mujer de 44 años se ha producido este miércoles alrededor de las 17:00 horas en un establecimiento del centro comercial Carrefour Infante, donde, presuntamente, su expareja la habría matado a cuchilladas.

Este caso, junto al ocurrido en Llanes (Asturias), se investiga como posible caso de violencia machista que, de confirmarse, elevaría a 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año, 1.376 desde 2003.

Ayuda contra la violencia de género

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.