Investigan una violación a una niña migrante por una persona que entró irregularmente en Ceuta

La Policía también tiene constancia de otros posibles casos de abusos o tocamientos a otras menores migrantes

El 15 de agosto, la fecha para la posible nueva entrada de cientos de personas desde Marruecos a Ceuta: más de 400.000 personas se movilizan

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un presunto caso de violación a una niña migrante por parte de una de las personas que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la investigación se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por la víctima, la cual tuvo que acudir al Hospital Universitario para ser atendida clínicamente.

La Policía también tiene constancia de otros posibles casos de abusos o tocamientos a estas menores, las cuales han sido llevadas a un colegio público de la ciudad donde permanecen como colectivo vulnerable.

Detenido tras entrar en una casa

Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido este viernes a un migrante marroquí que supuestamente había accedido al interior de una vivienda en pleno centro de la ciudad.

El migrante presuntamente habría aprovechado la presencia de unas obras en el edificio contiguo para acceder hasta la vivienda -situada en un quinto piso- en cuyo interior fue descubierto por la propietaria del inmueble.

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El migrante accedió a la casa por el balcón y entró al dormitorio donde estaba la mujer, cuyos gritos alertaron a su marido y a su hijo, que se encontraban en el salón, según ha informado a EFE la familia. El migrante huyó por el balcón y posteriormente fue detenido por la Policía Nacional.