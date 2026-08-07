Las cámaras del lugar captaron cómo el personal, en medio del temblor y con todo tambaleándose, se concentró en torno al paciente para protegerlo

El potente terremoto que sacudió a Japón con una magnitud de 7,1 en la escala de Richter

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Captadas en el interior de un quirófano, imágenes inéditas del terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter que el pasado martes sacudió a Japón han revelado la valentía y la profesionalidad con la que actuó un equipo médico que, en plena operación de un paciente, se vio sorprendido por el fuerte temblor.

Las cámaras del lugar, concretamente, captaron cómo el personal, en medio de la sacudida y con todo tambaleándose, se concentró rápidamente en torno al paciente protegiéndolo incluso con el propio cuerpo.

Los sanitarios actuaron priorizando y protegiendo al paciente también en pleno terremoto

Con la tierra vibrando y todos los elementos de la sala hospitalaria moviéndose, los cirujanos y sus ayudantes reaccionaron tan rápido como pudieron en medio del nerviosismo, con varios de ellos directamente abalanzándose sobre la camilla en la que se encontraba el paciente para asegurar su situación: su vida era lo primero, y con el protocolo a seguir, actuaron heroicamente para cubrirlo.

Resistiendo como podían a los peores momentos del seísmo, mientras la luz iba y venía y los equipos móviles con ruedas se movían de lado a lado, cayéndose varios de ellos, los sanitarios lograron recomponer todo para continuar con la operación nada más terminar la intensa sacudida.

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Al final, con su valiente acción y pese a la magnitud del terremoto, todo acabó bien para ellos: el paciente se encuentra en perfecto estado y los efectivos del hospital también.

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El terremoto de Japón dejó más de una treintena de muertos

En cuanto al alcance del seísmo fuera de ese hospital donde quedó registrada la citada secuencia, las autoridades japonesas han informado de más de una treintena de fallecidos. Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y registró una explosión justo después de producirse el temblor. De entre los escombros rescataron a una docena de personas, de las cuales siete fallecieron, mientras el resto resultaron heridas, según precisó la cadena de televisión NHK.

Del igual modo, las autoridades socorrieron a 11 personas en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias de las chimeneas de extracción sufrieron graves daños. En total, nueve de ellas murieron por este incidente.